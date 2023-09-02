Cumartesi Anneleri'ni polis yine engelledi

AYM'nin hak ihlali kararına rağmen, Cumartesi Anneleri 962'nci hafta buluşmasında yine polis engeliyle karşı karşıya kaldı. 32 kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına karşın 962'inci haftada da polis tarafından engellendi. Polis müdahalesiyle gözaltına alınan 32 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

AYM'nin Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği "hak ihlali" kararının ardından Cumartesi Anneleri, 962'nci haftada da meydana karanfil bırakarak oturma eylemi yapmak istedi. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararıyla eylem öncesinde İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı yönüne olan girişleri ve çıkışları kapatıldı.

Kayıpların yakınları ve insan hakları savunucularının oluşturduğu Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada polisin müdahalesi sonucu 32 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından daha sonra yapılan açıklamada ise "hukuksuzca gözaltına alınan arkadaşlarımız, yaklaşık 5 saat sonra Galatasaray Meydanı'na uzak 3 farklı hastaneden serbest bırakıldı" denildi.

Engellemeye rağmen karanfil bıraktılar

Engellemelere rağmen, Galatasaray Meydanı'na ulaşabilen üç kişi ise alana karanfil bırakarak, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda yapamadıkları açıklamayı sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdi. Açıklamada, gözaltında kaybedilen yakınlarının akibetini öğrenmek ve faillerin yargılanması için yaptıkları mücadeleyi sürdüreceklerini belirtirken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın Anayasa ve yasalara aykırı davranarak suç işlediğini savundular.

Ne olmuştu?

Cumartesi Anneleri, 25 Ağustos 2018 tarihindeki 700'üncü buluşmaya yapılan polis müdahalesinden bu yana engelleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu polis müdahalesinin toplantı ve gösteri özgürlüğünün ihlali olduğu yönündeki kararına rağmen bu engelleme sürüyor.

25 Ağustos 2018 tarihinde Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü buluşmasına kolluk güçlerinin müdahalesi sonucu gözaltına alınanlar arasında bulunan ve bir kayıp yakını olan Maside Ocak ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri, AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Bu başvuruları karara bağlayan AYM, gösterinin yasaklanmasının "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali" olduğuna hükmetmişti. Maside Ocak kararı, 23 Şubat 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

AYM'nin Maside Ocak kararının ardından ilk kez 8 Nisan 2023 tarihindeki 941'inci hafta buluşması için Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri polis tarafından engellenmişti. Bu tarihten beri seçim döneminde olunması nedeniyle Meydan'a çıkmadıkları 13 Mayıs 2023 hariç her cumartesi Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri, polis müdahalesi ile karşı karşıya kalıyor.

ANKA, DW/JD, SÖ

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