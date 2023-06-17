Cumartesi Anneleri'ne yine polis müdahale etti

Kayıp yakınları için Galatasaray Meydanı'nda açıklama yapmak isteyen Cumartesi Anneleri, AYM'nin "hak ihlali" kararına rağmen yine polis tarafından engellendi.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 951'inci hafta eylemi için İstanbul Galatasaray Meydanı'nda açıklama yapmak isteyen Cumartesi Anneleri yine polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. 18 Cumartesi Annesi ve hak savunucusu gözaltına alındı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği "ihlal" kararına rağmen, polis Cumartesi Anneleri'nin burada açıklama yapmasına yine izin vermedi.

Polisin müdahalesinin ardından Cumartesi Anneleri Twitter hesabından, İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Eren Keskin'in yanı sıra Hanife Yıldız, İkbal Eren Yarıcı, Maside Ocak, Hanım Tosun, Mikail Kırbayır, Ali Ocak, Gülseren Yoleri, Leman Yurtsever, Cihan Kaplan, Hatice Onaran, Fırat Akdeniz, Nazım Dikbaş, İsmail Yücel, Hünkar Hüdai Yurtsever, Arda Yüksel, Arzu Aksakal ve Meryem Bars'ın gözaltına alındığı duyuruldu.

Cumartesi Anneleri'nin AYM'nin "hak ihlali" kararının ardından 10 haftadır meydana karanfil bırakarak sürdürdüğü eyleme bu hafta siyasetçiler de katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da eyleme katılan siyasetçiler arasında yer aldı.

Açıklamayı Buldan okudu

Cumartesi Anneleri'nin açıklamasını okuyan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Cumartesi Anneleri ve hak savunucularının gözaltına alınmasını "protesto ettiğini" belirtti.

"AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamayan bir sistem, hukuk devleti güveni yaratamaz. Adalet sistemindeki ağır hasar onarılmadan, hukuka dönülmeden sorunlar çözülemez" diyen Buldan, "Hukuk zemininde kalarak kayıplarımızı arıyor ve faillerin cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı. Buldan, "Kayıplarımızdan, adalet arayışımızdan ve Galatasaray’dan vazgeçmiyoruz" dedi.

ANKA, DW/JD, CÖ