Cumartesi Anneleri'ne yine müdahale

Adalet ve hak arayışının 800’üncü haftasında İnsan Hakları Derneği (İHD) önünde toplanan Cumartesi Anneleri, eylemlerinin geleneksel merkezi olan Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyince polisin engellemesiyle karşılaştı.

Galatasaray Meydanı’na karanfil bırakmak isteyen Cumartesi Anneleri’ne de polis müdahale etti. Annelere saldıran polis, gözaltında kaybedilen Murat Yıldız'ın annesi Hanife Yıldız'ı darp etti. Daha sonra İHD önünde konuşan Hanife Yıldız, elindeki parçalanmış karanfili göstererek "Gördüğünüz gibi, kayıplarımızı bizden aldıkları gibi karanfillerimizi de böldüler, kimi orada kaldı, kimi elimizde kaldı" diye konuştu.

Bu arada polis müdahalesi ile kayıp yakınlarından Maside Ocak ve Hasan Karakoç ile Yaşar Aktaş’ın gözaltına alındığı bildirildi.

Kayıp annelerinin gözaltına alındığı ve annelerin Galatasaray Lisesi önüne gitmesine izin verilmediği eylemde, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, polis ablukası altında Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı. Burada Cumartesi Anneleri'nin yapacağı açıklamanın metnini okuyan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Ben de bir kayıp yakınıyım. 800'üncü haftasında bu meydanda adalet arayışının engellenmesi bugün burada tarihe geçen en utanç verici manzaradır. Anneler, çocuklarının kemiklerini arıyor. Anneler adalet arıyor, anneler bir mezar yeri arıyor. Ancak onları engellemek, gözaltına almak büyük bir hukuksuzluktur. Bu tarihe geçecek bir utançtır. Tarihin en utanç verici manzarasıdır" diye konuştu.

Video izle 11:51 Paylaş Cumartesi anneleri: 25 yıldır çocuklarını arıyorlar E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3cpw1 Cumartesi anneleri: 25 yıldır çocuklarını arıyorlar

Galatasaray Meydanı’na girmeleri engellenen kayıp yakınlarından Hayrettin Eren’in kardeşi İkbal Eren de "Anayasal hakkımızı kullanırken bugün tekrar hak ihlaline uğradık. Galatasaray Meydanı, bizim kayıplarımızla buluşma mekanımızken, o meydandan uzaklaştırılalı 101 hafta oldu. Bu hafta biz sadece orada yaklaşık 15 kişi ile karanfil bırakma eylemi gerçekleştirecektik, buna da engel olundu. Bu çifte standart, yüzlerce insanın yürümelerine izin verilirken birilerini engellemeye çalışmak bu ülkede hak ve adaletin nerede olduğunun bir göstergesi zaten" diye konuştu. Kayıp yakını İkbal Eren ayrıca, her ne olursa olsun ne kayıplarını aramaktan ne de Galatasaray Meydanı’ndan vazgeçeceklerini, mücadelelerinin de kayıpları bulununcaya kadar devam edeceğini vurguladı.

DW/ETO,EC

© Deutsche Welle Türkçe