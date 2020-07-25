 Cumartesi Anneleri′ne yine müdahale | TÜRKİYE | DW | 25.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Cumartesi Anneleri'ne yine müdahale

700’üncü haftasından bu yana İçişleri Bakanlığı kararıyla eylemlerini yürüttükleri Galatasaray Meydanı’na girmeleri engellenen Cumartesi Anneleri bugün de polisin müdahaleleriyle karşılaştı. Üç kişi gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri'nin 2016 yılında Galatasaray Meydanı'ndaki eyleminden (ARŞİV)

Cumartesi Anneleri'nin 2016 yılında Galatasaray Meydanı'ndaki eyleminden (ARŞİV)

Adalet ve hak arayışının 800’üncü haftasında İnsan Hakları Derneği (İHD) önünde toplanan Cumartesi Anneleri, eylemlerinin geleneksel merkezi olan Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyince polisin engellemesiyle karşılaştı.

Galatasaray Meydanı’na karanfil bırakmak isteyen Cumartesi Anneleri’ne de polis müdahale etti. Annelere saldıran polis, gözaltında kaybedilen Murat Yıldız'ın annesi Hanife Yıldız'ı darp etti. Daha sonra İHD önünde konuşan Hanife Yıldız, elindeki parçalanmış karanfili göstererek "Gördüğünüz gibi, kayıplarımızı bizden aldıkları gibi karanfillerimizi de böldüler, kimi orada kaldı, kimi elimizde kaldı" diye konuştu.

Bu arada polis müdahalesi ile kayıp yakınlarından Maside Ocak ve Hasan Karakoç ile Yaşar Aktaş’ın gözaltına alındığı bildirildi.

Kayıp annelerinin gözaltına alındığı ve annelerin Galatasaray Lisesi önüne gitmesine izin verilmediği eylemde, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, polis ablukası altında Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı. Burada Cumartesi Anneleri'nin yapacağı açıklamanın metnini okuyan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Ben de bir kayıp yakınıyım. 800'üncü haftasında bu meydanda adalet arayışının engellenmesi bugün burada tarihe geçen en utanç verici manzaradır. Anneler, çocuklarının kemiklerini arıyor. Anneler adalet arıyor, anneler bir mezar yeri arıyor. Ancak onları engellemek, gözaltına almak büyük bir hukuksuzluktur. Bu tarihe geçecek bir utançtır. Tarihin en utanç verici manzarasıdır" diye konuştu.

Video izle 11:51

Cumartesi anneleri: 25 yıldır çocuklarını arıyorlar

Galatasaray Meydanı’na girmeleri engellenen kayıp yakınlarından Hayrettin Eren’in kardeşi İkbal Eren de "Anayasal hakkımızı kullanırken bugün tekrar hak ihlaline uğradık. Galatasaray Meydanı, bizim kayıplarımızla buluşma mekanımızken, o meydandan uzaklaştırılalı 101 hafta oldu. Bu hafta biz sadece orada yaklaşık 15 kişi ile karanfil bırakma eylemi gerçekleştirecektik, buna da engel olundu. Bu çifte standart, yüzlerce insanın yürümelerine izin verilirken birilerini engellemeye çalışmak bu ülkede hak ve adaletin nerede olduğunun bir göstergesi zaten" diye konuştu. Kayıp yakını İkbal Eren ayrıca, her ne olursa olsun ne kayıplarını aramaktan ne de Galatasaray Meydanı’ndan vazgeçeceklerini, mücadelelerinin de kayıpları bulununcaya kadar devam edeceğini vurguladı.

DW/ETO,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Bir yanımız Gezi, bir yanımız Cumartesi

"Gezi’de amaç, sadece yaşam alanına değil, insanlık onuruna da sahip çıkmaktı. Özlemle andığımız o kitlesel dayanışmadan, 25. yılını geride bırakan Cumartesi Anneleri’nin payına ne düştü?" Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.  

Cumartesi Annelerinden Merkel’e eleştiri

705’inci hafta eylemine izin verilmeyen Cumartesi Anneleri Twitter'dan yaptıkları paylaşımda Almanya Başbakanı Merkel’i de “iki yüzlü politika” uyguladığı gerekçesiyle eleştirdi.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ayasofya Camii'nde ilk namaz

Yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz 24 Temmuz'da kılındı. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce kişi Cuma namazı için Ayasofya'ya akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an okurken, Cuma hutbesini veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Osmanlı geleneği olarak minbere kılıçla çıktı.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    