Cumartesi Anneleri'ne ters kelepçeli gözaltı

Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirmek istediği eylem, AYM'nin hak ihlali kararına karşın 960'ncı haftada da engellendi. Ters kelepçe kullanan polis, en az 21 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi gerçekleştiren Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına karşın 960'ncı haftada da polis tarafından engellendi.

AYM'nin Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği"hak ihlali" kararları sonrası Cumartesi Anneleri, 960'ncı haftada da meydana karanfil bırakarak oturma eyleminde bulunmak istedi. Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanan eyleme polis müdahale etti.

Yeşil Sol Parti Milletvekili Cengiz Çiçek'in de katıldığı eylemde Cumartesi Anneleri'nin İstiklal Caddesi üzerinde önü kesildi. Ardından da grup, polis tarafından ablukaya alındı.

ANKA'nın haberine göre, ters kelepçe kullanan polis en az 21 kişiyi gözaltına alındı.

DW,ANKA/CÖ,JD

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