Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi

Kayıp yakınları için Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan ve basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne eylemin 950'nci haftasında polis yine müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

1995 yılından bu yana gözaltında kaybolan veya faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınları için Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri'nin eylemine 950'nci haftasında da polis müdahale etti.

Cumartesi Anneleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bir kez daha gözaltındayız. İlk gözaltılar alandan polis aracıyla götürüldükten sonra kayıp yakını İkbal Eren ve beraberindekiler de gözaltına alındı. Galatasaray Meydanı bizimdir. Vazgeçmeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Cumartesi Anneleri 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında Besna Tosun, Maside Ocak, Hasan Karakoç, Meriç Eyüboğlu, Cüneyt Yılmaz, Leman Yurtsever, Ali Tosun, Ali Ocak, Selvi Gülmez, Hanife Yıldız, Mikail Kırbayır, İrfan Bilgin, Hünkar Yurtsever, Sebla Arcan, Hatice Korkmaz, İsmail Yücel, Meryem Bars, İkbal Eren ve Mukaddes Şamiloğlu da bulunuyor.

AYM hak ihlali kararı vermişti

Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasının yasaklanması ve buna yönelik polis müdahalesi nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.

Kararda, "Grubun kaybolan yakınlarının bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacına yönelik oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak istemesi demokratik bir toplumda saygı ile karşılanmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.

Polis gözaltı işlemini, toplanma ve basın açıklamasının Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanmış olmasına dayandırdı.

DW / BW,EC