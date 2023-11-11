Cumartesi Anneleri 5 yıl sonra Galatasaray Meydanı'nda

Cumartesi Anneleri 972'nci hafta buluşmasında, 2018 yılından bu yana ilk kez Galatasaray Meydanı'nda açıklama yaptı. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü bu gelişme için "Türkiye'den bugün iyi haber geldi" dedi.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri, 700'üncü haftadan bu yana ilk kez engellenmedi.

Kayıp yakınları ve insan hakları savunucularının oluşturduğu Cumartesi Anneleri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 972'nci haftada, "700. haftadan bu yana ilk kez Galatasaray'da açıklamamızı yaptık, karanfillerimizi bıraktık" dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumartesi Anneleri eylemi ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu hak ihlali kararının uygulanması yönündeki ısrarlı çabalarımız sonuç verdi. Yeniden Galatasaray Meydanı'ndayız" ifadelerini kullandı.

İlk kez geçen hafta gözaltına alınmadılar

Cumartesi Anneleri'nin 4 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen 971'inci hafta buluşmasında ise haftalar sonra gözaltı işlemi uygulanmamıştı. Cumartesi Anneleri 971'inci hafta buluşması için İstiklal Caddesi üzerinde bir araya gelen 11 kişi, polis tarafından güvenlik çemberi içerisine alınmış, fiili olarak yaklaşık 25 dakika güvenlik çemberi içinde tutulan 11 kişi daha önceki 29 haftanın aksine gözaltına alınmamıştı.

Cumartesi Anneleri, 25 Ağustos 2018 tarihindeki 700'üncü buluşmaya yapılan polis müdahalesinden bu yana engelleniyordu. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bu polis müdahalesinin toplantı ve gösteri özgürlüğünün ihlali olduğu yönündeki kararına rağmen bu engelleme sürmüştü. AYM'nin "hak ihlali" kararının ardından yeniden 8 Nisan 2023 tarihindeki 941'inci hafta buluşması için Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri, 8 Nisan'dan beri her hafta polis tarafından engelleniyor, eyleme katılmak isteyenler gözaltına alınıyordu.

Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı Fotoğraf: ANKA

Yerlikaya "En güzel şekilde çözeceğiz" demişti

Cumartesi Anneleri'nin basın açıklaması yapmasına izin verilmesi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın hafta içinde yaptığı açıklamanın ardından geldi. Bakan Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde kayıp yakınları için her hafta Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ile ilgili "Cumartesi Anneleri ile ilgili biz iyi niyetliyiz, onlar da zaten mağdur. Sayın Cumhurbaşkanımız da kabullerinde aynı şeyi söylemişti. O zamanki sözünden hareketle bu olayı suhuletle, en güzel şekilde çözeceğiz" demişti.

AP Türkiye Raportörü'nden açıklama

Ali Yerlikaya'nın Cumartesi Anneleri ile ilgili açıklamalarını "olumlu bir haber" olarak nitelendiren Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor bugün yaptığı sosyal medya paylaşımda ise "Bugün Türkiye'den iyi haberler geldi" dedi. Beş yıldan beri ilk kez Cumartesi Anneleri'nin polis müdahalesi veya gözaltı olmadan Galatasaray Meydanı'na çıkabildiğini belirten Nacho Sanchez Amor, "Kayıpların anısına karanfiller bırakıldı ve AYM kararlarına uyuldu. Bu iyi bir gün" ifadelerini kullandı.

DW, ANKA/JD, SÖ

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