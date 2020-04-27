Cuma hutbesini eleştiren Ankara Barosuna soruşturma

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın geçen Cuma günü verdiği hutbede eşcinsellikle ilgili sarf ettiği sözleri eleştiren Ankara Barosu'nun yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Barosu yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası kapsamında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan" re'sen soruşturma başlattığını duyurdu. Söz konusu maddede "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü bulunuyor.

Ankara Barosu dün "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İnsanlığın Bir Kesimini Nefretle Aşağılayıp Kitlelere Hedef Gösterdiği Konuşmasıyla İlgili Basın Açıklaması" başlığıyla bir açıklama yapmıştı. Pazar günü yayınlanan açıklamada, "Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır" ifadelerine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Erbaş'a destek veren açıklamalarının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Ankara Barosu'nu "faşistlik"le suçlamıştı.

Erbaş hutbesinde, "Ey insanlar. İslam, zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı da, Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Barodan yazılı yanıt

Ankara Barosu, hakkındaki soruşturma ve suç duyurusuna da yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Diyanet’in Anayasa ve Avukatlık Kanunu gereğince halka demokratik ve eşit davranmaya çağrıldığı belirtilen açıklamada, toplumun bir kesiminin ötekileştirilmesinin suç olduğu belirtildi. Açıklamada, “Ayrımcı ve ötekileştirici zihniyetin tam karşısındayız” denildi

DW/BK,BÜ

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