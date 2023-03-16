Credit Suisse 50 milyar frank borç alıyor

Borsada hisse senetleri büyük değer kaybeden İsviçre bankası Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) 50 milyar frank borç alacağını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada likiditeyi "güçlendirme kapsamında kararlı tedbirler" alma amacıyla bu yola gidildiği belirtildi. Atılan bu adımın bankanın ana faaliyetini ve müşterilerini destekleyeceği kaydedildi.

Credit Suisse CEO'su Ulrich Körner "Müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza değer sağlamak için stratejik dönüşümümüzü sürdürürken aldığımız bu tedbirler, Credit Suisse'yi güçlendirmek için kararlı adımlar atıldığını gösteriyor" diye konuştu.

ABD'de Silicon Valley Bank'ın iflas etmesi ve Signature Bank'ın kapatılmasının bir sistem krizine dönüşme endişesi sürüyor.

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse Group geçen ay yayınladığı raporda 2008 yılındaki küresel finans krizinden bu yana en büyük yıllık kaybı açıklamıştı. Bankanın en büyük ortağı olan Suudi Ulusal Bankası dün sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmuştu. Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy "Plandan memnunuz, ortaya koydukları dönüşüm planından. Bu güçlü bir banka demiş" ve "Ekstra paraya ihtiyaçları olacağını sanmıyorum, oranlara bakarsanız iyi durumdalar. Ve İsviçre'de ve diğer ülkelerde güçlü bir regülasyon sistemi altında faaliyet gösteriyorlar" diye konuşmuştu.

Bu açıklamaların ardından borsada panik satışlar başlamış ve bankanın hisse senetlerinin değerinde yüzde 30'a varan düşüş yaşanmıştı.

SNB ve İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) bunun üzerine gerekirse Creditte Suisse'ye likidite sağlanacağını açıklamış, ABD bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin İsviçre kurumlarına doğrudan yayılma riski bulunmadığını ifade etmişti.

dpa, AFP / EC, JD