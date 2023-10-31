CPJ: Gazze Şeridi'nde en az 31 gazeteci öldürüldü

Gazeteci örgütlerine göre, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda gazeteciler için tehlike olağanüstü boyutlarda. New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) bölgede şu ana kadar en az 31 gazetecinin öldürüldüğünü, öldürülen gazetecilerden 26’sının Filistinli, dördünün İsrailli, birinin de Lübnanlı olduğunu açıkladı. Komite'nin verilerine göre, sekiz gazeteci çatışmalarda yaralandı, dokuz gazeteci ise kayıp ya da gözaltında. Teyitli kayıpların ve yaralıların bir listesini yayımlayan örgüt; ölüm vakalarına, kayıplara, medya kuruluşlarına, gazetecilerin büro ve evlerine saldırılara ilişkin henüz teyit edilemeyen başka bilgilerin de olduğunu belirtti.

CPJ, İsrail’in kara operasyonu ve yıkıcı hava saldırılarının yanı sıra iletişim kanallarının kesilmesi ve yaygın elektrik kesintileri nedeniyle gazetecilerin yüksek risk altında olduğuna dikkat çekti. Örgütün açıklamasında, özellikle Gazze Şeridi'nde bulunanların "emsalsiz bir bedel ödediği ve olağanüstü tehditlerle karşı karşıya kaldığı" belirtildi. Açıklamada "Bölgedeki gazeteciler bu yürek parçalayıcı çatışmayı haberleştirebilmek için büyük fedakarlıklarda bulunuyor" ifadeleri kullanılarak, çok sayıda gazetecinin meslektaşlarını, ailelerini, medya kuruluşlarını kaybettiği ve güvenli bir yer ya da çıkış olmamasına karşın kaçmak zorunda kaldığı ifade edildi.

"İsrail görüntülerin yayılmasının önüne geçmek için her şeyi yapıyor"

İsrail ordusu daha önce Reuters ve Fransız haber ajansı AFP’nin, çalışanlarının saldırılara hedef olmayacağına ilişkin talep ettiği teminata olumsuz yanıt vermişti. Reuters, İsrail ordusunun kendilerine verdiği yanıtta yer alan "Çalışanlarınızın güvenliğini garanti edemiyoruz ve size onların güvenliği için gerekli tüm adımları atmanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.

RSF, 13 Ekim'de Lübnan'ın güneyinde bir Reuters muhabirinin öldürüldüğü saldırıda, İsrail'in gazeteci grubunu bilerek hedef aldığını öne sürmüştü. Fotoğraf: Thaier Al-Sudani/REUTERS

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de, Gazze Şeridi’ni basın özgürlüğü açısından özellikle düşmanca bir bölge olarak tanımlıyor. Bölgede hakim olan Hamas’ın ya da İslami Cihad gibi diğer radikal örgütlerin, İsrail’le işbirliği yaptığından şüphelendikleri gazetecilerin işlerini sabote ettikleri belirtiliyor.

RSF, diğer yandan İsrail‘in bölgede savaşın başından bu yana haber yapılmasını istikrarlı biçimde engellediğini kaydetti. RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, İsrail ordusunun yaklaşık iki haftadır bölgeden görüntülerin yayılmasını engellemek için "mümkün olan herşeyi yaptığını" söylemişti.

Deloire, "İsrail’in dayatmaya çalıştığı medya karartmasını kınıyoruz. Gazetecilik bölgeye ilişkin güçlü biçimde yayılan dezenformasyona karşı bir panzehirdir" ifadelerini kullandı.

dpa/SÖ,TY

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