Covid-19 vaka sayısı en çok Avrupa’da arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son bir haftada dünya genelinde koronavirüs vaka sayısının arttığı tek bölgenin Avrupa olduğunu açıkladı.

Yüzde 7'lik artış ile Covid-19 vaka sayısının bir haftada en çok Avrupa'da arttığına dikkat çeken DSÖ, bu vakaların büyük bir bölümünün İngiltere, Rusya ve Türkiye'de bulunduğunu duyurdu.

Vaka sayılarındaki en büyük düşüşün Afrika ve Batı Pasifik ülkelerinde gözlemlendiğine işaret eden DSÖ, bu gerilemenin yüzde 18 dolayında olduğunu kaydetti. Aşıya erişimin çok sınırlı olduğu Afrika'da Covid-19 kaynaklı ölümlerin de dörtte bir oranında azalması dikkat çekti.

Buna karşın Avrupa'da son bir haftada 1 milyon 300 bin yeni vakanın tespit edildiğini aktaran DSÖ, Avrupa ülkelerinin yarısından fazlasının Covid-19 vakalarında artış raporladıklarını duyurdu.

Rusya'da son bir haftada her gün vaka sayılarında rekor artış yaşandığı, İngiltere'de de vaka sayılarının yeniden yükseldiği, en son Temmuz ortasından görülen seviyeye ulaştığı belirtildi.

Türkiye'de de vaka sayıları ve ölüm oranları yüksek düzeyde seyrediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre dün 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi, 223 kişi de hayatını kaybetti.

Almanya'da dördüncü dalga endişesi artıyor

Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan son rakamlar, Almanya'da da vaka sayılarının arttığını gösteriyor. Açıklanan son verilere göre bir günde 92 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 15 yeni vaka teşhis edildi ve yedi günlük insidans değeri 80,4'e çıktı.

Bir günlük vaka sayısındaki artışın geçen haftaya oranla yüzde 43 dolayında gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Ayrıca Almanya'daki günlük yeni vaka sayıları en son 5 ay önce 17 binin üzerine çıkmıştı.

Uzmanlar, Haziran ayının sonunda vaka sayılarının 600'e kadar gerilediğini hatırlatırken, dördüncü dalgada yeni bir tırmanış yaşanmakta olunduğuna dikkat çekiyor.

Düsseldorf Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Direktörü Tom Lüdde, Almanya genelinde salgın önlemlerinin hızlı bir şekilde kaldırılması konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Aşı olmamış milyonlarca kişi bulunduğunu, yaklaşık 4 milyonunun da risk grubunda yer aldığına dikkat çeken Lüdde, Covid-19 dalgasının hız kazanarak çok sayıda kişinin ölümüne yol açabileceğini, hastaneleri de ağır yük altına sokabileceğini kaydetti.

AP,dpa / DA,EC

©Deutsche Welle Türkçe