 COVID-19 hastalarına kan pıhtılaşması uyarısı | ALMANYA | DW | 08.05.2020

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ALMANYA

COVID-19 hastalarına kan pıhtılaşması uyarısı

Alman basınında yer alan habere göre, Hamburg'da COVID-19'dan hayatını kaybeden yaklaşık 170 hastaya yapılan otopsi, hastaların büyük bölümünün tromboz veya akciğer embolisi nedeniyle yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

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Tagesschau’nun haberine göre, Hamburg-Eppendorf Üniversite Kliniği (UKE) Adli Tıp Enstitüsü'nde geçen haftalarda COVID-19'dan hayatını kaybeden yaklaşık 170 hastaya otopsi yapıldı. Otopsi sonuçlarına göre hastaların büyük bölümünde tromboz (bir damarın trombüs yani damar içinde pıhtı tarafından tıkanması) ve akciğer embolisine (akciğerlerdeki damarların birinde pıhtı ya da başka bir materyal nedeniyle gelişen tıkanıklık) rastlandı.

Amerikan tıp dergisi "Annals of Internal Medicine"de yayımlanan araştırmaya dayandırılan habere göre, 52 ila 87 yaşları arasındaki 12 vakada yapılan detaylı incelemeler sonucunda bunların yedisinde söz konusu rahatsızlıklara rastlandı. Dördünün ölüm nedeninin ise akciğer embolisi olduğu belirtildi. Enstitü Başkanı Klaus Püschel diğer otopsilerde de akciğer embolisi belirtileri tespit edildiğini kaydetti.

Bulgular tedavide yardımcı olabilir

Haberde, UKE Adli Tıp Enstitüsü Başkanı Klaus Püschel ile Yoğun Bakım Kliniği Başkanı Stefan Kluge’nin bu nedenle COVID-19 hastalarında kan sulandırıcı ilaç tedavisinin olumlu etkisi olabileceğine dikkat çektiği belirtiliyor. Püschel'in hastalarda tromboz ve emboli oluşumunun önüne geçilmesi gerektiğini vurguladığı kaydediliyor.

Habere göre, klinikteki tedavi sırasında COVID-19'un alışılmadık sayıda hastada tromboz ve akciğer embolisine neden olduğunu gördüklerin kaydeden Kluge, otopsilerin bu durumu onaylar nitelikte olduğunu belirtiyor. Kluge dikkatli bir şekilde hastaları birincil olarak kan sulandırıcı ilaçlarla tedavi edip edemeyeceklerini değerlendirdiklerini kaydediyor.

ARD / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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