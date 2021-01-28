CoronaVac Çin'de yaygın kullanım onayı aldı

Çinli biyoteknoloji firması Sinovac, Covid-19'a karşı geliştirilen CoronaVac adlı aşının "koşullu" olarak yaygın kullanımına onay verildiğini açıkladı. CoronaVac, Sinopharm tarafından geliştirilen aşıdan sonra Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi tarafından onay alan ikinci Çin aşısı oldu.

Çin'de koronavirüs bulaşma riski olan bazı gruplara uygulanan Sinovac aşısının bu onay ile yaygın kullanımı mümkün olacak. Koşullu onay, klinik çalışmaları tamamlanmamış olmasına rağmen, sınırlı kullanımda işe yaradığı tespit edilen ilaçlara veriliyor.

Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi'nin koşullu kullanım izni, aşının Çin'in yanı sıra Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerde denenmesinin ardından geldi. Sinovac'tan cumartesi günü yapılan açıklamada, aşının "etkisi ve güvenilirliğine ilişkin sonuçların daha onaylanması gerektiği" belirtildi.

Sinovac, Brezilya'da yürütülen çalışmalara göre aşının enfeksiyonu engellemede yüzde 50 civarında etkili olduğunu, tıbbi müdahale gerektirecek vakaları engellemede ise etkisinin yüzde 80 civarında olduğunu bildirdi. Sinovac'ın açıklamasında, "Bu sonuçlar aşının güvenilirliğinin iyi olduğunu ve bütün yaş gruplarında bağışıklığın sağlanmasında etkili olduğunu gösteriyor" denildi. Çinli Sinovac şirketinin ürettiği aşı Türkiye’de bin 300’e yakın gönüllü üzerinde denenmiş ve Faz-3 çalışmalarına ilişkin ön değerlendirme raporunda aşının yüzde 91,25 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı.

Aralık ayında yaygın kullanım onayı alan Sinopharm aşısının Covid-19'a karşı yüzde 79 etkili olduğu açıklanmıştı. BioNTech ve Moderna'nın geliştirdiği aşıların ise enfeksiyonu engellemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğu belirtiliyor.

AFP/JD,BÖ

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