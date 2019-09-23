 Condor′a 380 milyon euroluk devlet kredisi | EKONOMİ | DW | 24.09.2019

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EKONOMİ

Condor'a 380 milyon euroluk devlet kredisi

Alman hükümeti ve Hessen eyalet hükümeti, iflas eden İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook’un iştiraki olan havayolu şirketi Condor’a devlet güvenceli kredi desteği verecek.

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Almanya'da federal hükümet ve Hessen eyalet hükümeti iflas eden seyahat şirketi Thomas Cook'un Alman iştiraki havayolu şirketi Condor'a devlet destek kredisi verilmesi konusunda anlaştı. Varılan anlaşma çerçevesinde Condor'a 380 milyon euro devlet garantili kredi sağlanacak. Kredi meblağı federal hükümet ile Hessen eyalet hükümeti tarafından temin edilecek.

Thomas Cook'un iflasını açıklamasının ardından Condor, Almanya'da merkezinin bulunduğu Hessen eyalet hükümetinden likidite darboğazını aşabilmek için devlet garantili destek kredisi talebinde bulunmuştu. Condor, ana şirketin iflasından sonra uçuşlarını iptal etmedi.

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Salı günü yaptığı açıklamada Condor'un içine düştüğü olumsuz koşulların Thomas Cook şirketinin iflasıyla bağlantılı olduğunu belirterek, "Şirketin kendisinin neden olduğu bir sorun değil" demişti.

Thomas Cook'un aynı adlı Almanya iştiraki de, İngiltere merkezli ana şirketin iflasından sonra Alman hükümetinden devlet destekli kredi talebinde bulundu.

178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook, şirketi kurtarmak için gerekli olan finansmanı bulamayınca Pazartesi günü Yüksek Mahkemeye zorunlu tasfiye başvurusu yaptığını duyurmuştu. Şu anda bu şirketten bilet alan 150 bin kişinin, bulundukları tatil bölgelerinden ülkelerine dönmeleri için İngiliz hükümeti bir dizi operasyon başlattı.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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