 Commerzbank analistinden Erdoğan uyarısı | Ekonomi | DW | 24.11.2021

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Ekonomi

Commerzbank analistinden Erdoğan uyarısı

Commerzbank analisti Tatha Ghose, para politikalarında kararları Erdoğan'ın aldığının piyasalarca artık bilindiğini belirterek "TCMB'nin kısa vadeli atacağı adımların bir önem taşımadığı" değerlendirmesi yaptı.

Symbolbild Lira-Erholung stützt türkische Börse

Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank'ın analistlerinden Tatha Ghose, doların yükselmesi karşısında Türk Lirası'nın (TL) rekor düzeyde değer kaybetmesiyle yaşanan kur krizi konusunda uyarılarda bulundu. Ghose, TL'deki düşüşü durdurmak için karar vericilerin döviz piyasasına müdahale edebileceği ve acil durumda faiz artırımı yapabileceğini söyledi.

Türkiye'de karar vericilerin hangi önlemlere yöneleceğini kestirmenin zor olduğunu belirten Ghose, "Yine de bu tür önlemlerin TL'yi birkaç günden fazla istikrara kavuşturacağına inanmıyoruz" dedi.

"TCMB'nin ne yapacağı önem taşımıyor"

Piyasaların,tüm kararların Erdoğan tarafından alındığını artık bildiğini kaydeden analist, "Para politikalarını Cumhurbaşkanı belirlediği sürece Merkez Bankası'nın kısa vadede ne yapacağı bir önem taşımıyor" diye konuştu.

Öte yandan ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da Merkez Bankası'nın Türkiye'de gelecek yılın ilk çeyreğinde faiz oranını yüzde 20'ye yükseltmesini beklediklerini açıkladı.

TL bir yılda yüzde 43 değer kaybetti

Hem Türk hem de yabancı analistler, TL'deki yüksek değer kaybına geçen hafta Merkez Bankası'nın ikinci kez faiz indirimine gitmesinin neden olduğu görüşünde birleşiyor. Merkez Bankası, yüzde 20'lik enflasyon oranına rağmen politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e indirmiş ve ardından dolar TL karşısında yükselişe geçmişti. Dün de gün içerisinde 2,15 TL yükselen dolar karşısında TL'deki değer kaybı, bir ara yüzde 18'in üzerine çıktı. Böylece TL'nin bu yılki değer kaybı yüzde 43'e dayandı. TL'nin bir hafta içinde kaybettiği değer ise yüzde 22.

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Dolar neden yükseliyor?

Dolardaki rekor yükselişin ardından dün birçok kentte protesto gösterileri düzenlenirken muhalefet de erken seçim çağrısı yaptı.

Döviz kurlarındaki dalgalanma devam ederken Türkiye'de birçok ürüne zam yapılacağı beklentisi var. Ayrıca kurlardaki oynaklık nedeniyle fiyat belirleyemeyen bazı firmalar da satışlarını durdurdu. Ünlü teknoloji firması Apple'ın internet sitesindeki satışlarında sorun yaşandığı belirtiliyor. Apple'ın internet sitesinden ürün alınmak istendiğinde alıcılar, "şu anda mevcut değil" mesajıyla karşılaşıyor.

Reuters,DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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