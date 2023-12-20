Colorado Yüksek Mahkemesi'nden Donald Trump kararı

ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık yarışında bu eyaletteki ön seçimlere katılamayacağına hükmetti. Mahkeme Salı günü verdiği kararda Donald Trump'ın 6 Ocak 2021 tarihinde Kongre baskınında oynadığı rolü hatırlatarak, gerekçe olarak Anayasa'nın 14. maddesini gösterdi. Anayasa'nın 14. maddesinin üçüncü fıkrasında, "ayaklanma ya da isyana" karışan yetkililerin kamu görevine gelemeyeceği belirtiliyor.

Colorado Yüksek Mahkemesi'nde karar 3'e karşı 4 oyla alındı Fotoğraf: David Zalubowski/AP Photo/picture alliance

Karar 3'e karşı 4 oyla alındı. Ancak yargıçlar yaptıkları açıklamada kararın kendileri için "kolay olmadığını" belirtti. Mahkeme temyize olanak tanınması için kararın uygulanmasını 4 Ocak 2024 tarihine kadar erteleyeceğini duyurdu.

Söz konusu karar ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşınabilecek. Nihai kararın verileceği Yüksek Mahkeme'de ağırlıklı olarak muhafazakar yargıçlar görev yapıyor.

Trump karşıtları da uzun süredir eski başkanın 6 Ocak'taki baskın nedeniyle yeniden başkanlığa aday olamayacağını dile getiriyor.

Trump'ın ekibinden karara tepki

Trump'ın seçim kampanyası ekibinden bir sözcü, mahkemenin kararını "son derece antidemokratik" diye nitelendirerek, karara Yüksek Mahkeme'de itiraz edeceklerini belirtti. Sözcü, "Yüksek Mahkeme'nin hızlı bir biçimde bizim lehimize karar alacağına ve Amerikan karşıtı bu davalara nihayet son vereceğine eminiz" dedi. Trump'ın rakibi Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "solun, bir adayı oy pusulasından çıkarmak için hukuki yetkiyi kötüye kullandığını" belirtti.

Colorado'da mahkemenin aldığı karar sadece bu eyaleti kapsıyor ancak başka eyaletlerde de Trump'ın adaylığının Anayasa'nın 14. maddesi uyarınca engellenmesi gündemde.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi adaylar arasında favori olarak gösteriliyor ve yapılan kamuoyu yoklamalarına göre açık ara ile rakiplerinin önünde gidiyor. Cumhuriyetçiler aday belirleme için ön seçimlere 15 Ocak'ta Iowa eyaleti ile başlayacak. Colorado'da ise ön seçimlerin 5 Mart'ta yapılması planlanıyor. Ön seçimleri başarıyla tamamlayan siyasetçi 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olarak yarışacak.

Ne olmuştu?

Donald Trump destekçileri, Demokrat Parti'li Joe Biden'ın Kasım 2020 tarihinde yapılan başkanlık seçimini kazandığının onaylanmasını engellemek için Kongre binasını basmıştı. Baskından kısa bir süre önce Trump, destekçilerini kongre binasına gitmeye ve "her koşulda" mücadele etmeye çağırmıştı. Trump, seçimlere hile karıştırıldığını ileri sürerek, yeniden seçilmesinin engellendiğini ileri sürmüştü. 77 yaşındaki Trump hakkında 2020 yılında Georgia eyaletinde seçimleri manipüle etme iddiası ile açılan davanın önümüzdeki yıl Mart ayında başlaması bekleniyor.

AFP, DW / HT,EC

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