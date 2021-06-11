"Cizre bodrumları" davasının ret gerekçesi açıklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Aralık 2015'te ilan edilen ve 79 gün süren sokağa çıkma yasağı sırasında bodrumlarda hayatını kaybedenlere ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan dava başvurusu reddedilmişti. Ret kararının gerekçesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. AYM karara gerekçe olarak eksik belgelerin mazaret olmaksızın geçerli süre içinde tamamlanmamasını gösterdi.

Anayasa Mahkemesi'ne dava başvurusu İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Avukat Öztürk Türkdoğan tarafından yapılmıştı. Dosyada Ahmet Tunç, Arjin Edin, Berivan Edin, Güler Yerbasan, Kemal Koç, Mehmet Akyol, Mehmet Siraç Özgül, Muhammed Ali Edin, Nermiye İverendi, Recep Demir, Sahip Baran Edin, Sait Bilgiç, Selim Özkul, Süleyman Edin, Süleyman Turgut ve Zekiye Edin, başvurucu olarak yer alıyordu.

Anayasa Mahkemesi 21 Nisan 2021 tarihli kararında dava başvurusunu usul yönünden reddetmişti. AYM eksik evrakların giderilmesi için avukatlara süre verildiğini ve toplamda 45 günü bulan bu yasal süre içerisinde avukatların mazeret bildirmeksizin eksiklikleri gidermediğini ve başvurunun bu nedenle reddedildiğini duyurdu.

Gerekçeli kararda söz konusu eksik belgelerin neler olduğu da şu şekilde açıklandı:

- Başvurucuların açık kimlik ve adres bilgileri başvuru formunda belirtilmemiş, başvurulara ait nüfus cüzdanı fotokopileri başvuru formuna eklenmemiştir.

- Başvurucu ve/veya yakınları tarafından başvuruyu yapan avukatlara verilen vekâletnameler başvuru dosyasında bulunmamaktadır.

- Bireysel başvuru yapıldıktan sonra başvuruyla ilgili koşullarda değişiklik meydana gelip gelmediği yönünde bilgi verilmemiştir.

- Başvuru formu usulüne uygun doldurulmamış, başvuru formunda olaylar genel olarak özetlenmiş ve kronolojik bir açıklama yapılmamıştır.

- Başvuru formunda ihlal edildiği ileri sürülen hak/hakların hangisi olduğu ve hangi nedenlerle ihlal edildiği hususu gerekçeleri ile birlikte öz olarak açıklanmamıştır.

- Başvuru konusu olay/olaylar ile ilgili olarak kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tüketilmesi sonucu verilen nihai karar ve bu kararın tebliğine ilişkin belgenin aslı veya onaylı suretleri ile ileri sürülen ihlalin dayanaklarına ilişkin belgelerin asılları veya onaylı suretleri başvuru formunu eklenmemiştir."

Hak kaybı olmadı

Mahkemenin kararında "Bu sonuç hiçbir şekilde başvurucuların yakınlarının ölümü hakkında yürütülen soruşturmalara istinaden yaptıkları başvurular ile yine yakınlarının ölümü hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle yapacakları olası başvurulara herhangi bir halel getirmemektedir" denildi.

120 kişinin yakılarak öldürüldüğü iddiası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Ocak 2020'de yaptığı bir açıklamada Cizre’de 14 Aralık 2015 ila 2 Mart 2016 arasındaki sokağa çıkma yasağı sırasında "bodrum katlarına sıkıştırılan yaklaşık 120 kişinin yakılarak öldürüldüğünü" ileri sürmüştü.

"Aralarında küçük bir grup silahlı kişilerin de olduğu, sayılarını bilemiyorum ama çoğunun silahsız olduğu 120’ye yakın kişi, Cizre’de iki ayrı apartmanın bodrumuna sıkıştırılacak şekilde operasyon alanı daraltıla daraltıla getirildi" diyen Demirtaş "En son hepsini yaktılar orada, yaktılar. Ben gittim gözlerimle sonradan gördüm, küllerini gördüm. DNA'larından bile teşhis edilemediği için kaç kişinin orada katledildiğini bile bilemedik. Geri kalanlar sonra kimsesizler mezarlığına götürüldü, Cizre'de defnedildi" diye konuşmuştu.

DW/ EC, JD

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