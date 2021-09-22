Berlinale oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldırdı

Berlinale bir ilke imza atarak en iyi oyuncuya verilen ödüllerde cinsiyet ayrımını kaldırma kararı aldı. En iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu ödülleri yerine en iyi başrol ve en iyi yan rol ödülleri verilecek.