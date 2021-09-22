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Cinsiyet

Cinsiyet, erillik ve dişilik arasında farklılık gösteren özellikler aralığı. Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği.

DW Türkçe'nin cinsiyet ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

AYM'den trans kararı: Ameliyat şart değil 22.09.2021

Anayasa Mahkemesi, trans bireylere isim değişikliği için cinsiyet uyum ameliyatı şartı koşulmasının "hak ihlali" olduğuna hükmetti.
Demonstrators protest against Hungarian Prime Minister Viktor Orban and the latest anti-LGBTQ law in Budapest, Hungary, June 14, 2021. REUTERS/Marton Monus

LGBTİ+ bireylere sansür nedeniyle Macaristan'a yaptırım tehdidi 15.06.2021

Eşcinsellik ve cinsiyet değiştirme konularında gençlerin bilgi edinme haklarını kısıtlayan yasa parlamentoda kabul edildi. AB Komisyonu üyesi Dalli, Macaristan'a verilen AB paralarını "kesme" tehdidinde bulundu.

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Pandeminin yükü kadınların omuzlarına bindi 07.05.2021

Pandemi ve kapanma koşulları, kadın-erkek eşitliği, adil rol dağılımı gibi kavramların lafta kaldığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar, ev işi ve çocuk bakımının yükünü yine kadınların taşıdığını gösteriyor.
Members of KCDP (We Will Stop Femicides Platform - Kadin Cinayetlerini Durduracagiz Platformu) hold placards reading 'stop femicide' and 'We will enforce the Istanbul convention', during a protest for a better implementation of the Istanbul Convention and the Turkish Law 6284 for protection of the family and prevention of violence against women, in Ankara on November 22, 2020. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

İstanbul Sözleşmesi: "Bana bir şey olursa hangi devlet büyüğü hesap verecek?" 27.03.2021

Türkiye'nin, cinsiyet temelli her türlü şiddete karşı önlem yükümlülüğü getiren İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı nedeniyle öldürülme korkusu yaşayan kadınlar anlatıyor: "Yaşam hakkımız elimizden alınıyor"
Trans and Intersex Federation and the Transgender aid associations Acceptess-T and OUTrans called for a rally on 9 April, 2019 at the Place de la RÃ©publique in Paris, France, where a trans woman, Julia, was victimized of aggression because of his gender identity on March 31 on the sidelines of a demonstration against Abdelaziz Bouteflika.The organizers wanted to show their support to Julia but also to denounce all the violences (including medical and administrative) of which transgender people are victims every day. A total of 500 people took part in this symbolic action. (Photo by Estelle Ruiz/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

İnterseks çocukları belli bir biyolojik cinsiyete uydurma ameliyatları yasaklandı 26.03.2021

Almanya’da interseks çocukların bedeni üzerinde anne ve babalarının haklarını sınırlayan yasa meclisten geçti. Çocukların belli bir biyolojik cinsiyete uydurulması için yapılan ameliyatlar yasaklandı.
Women wearing face masks hold signs in Ankara, on August 5, 2020, during a demonstration to demand the government does not withdraw from the Istanbul Conventio, a landmark treaty, on preventing domestic violence. - The protests were the biggest in recent weeks as anger grows over the rising number of women killed by men in the past decade since the Istanbul Convention. The treaty's official title is the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. It was agreed in 2011. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

8 Mart: Pandeminin yükü kadınların omuzlarında 08.03.2021

Pandemide cinsiyet eşitsizliği derinleşti, çalışan kadın için hayat daha da zorlaştı. Eve taşınan iş hayatı, ev içi anlaşmazlıklara eklenen sorunlar ya da paylaşılmayan ev işleri kadının sırtındaki yükü daha da artırdı.
Protesters gather as Turkish police block Istiklal street, the main shopping street in Istanbul, during the International Women's Day, Friday, March 8, 2019. The day has been sponsored by the United Nations since 1975 as millions around the world are demanding equality amid a persistent salary gap, violence and widespread inequality. (AP Photo/Lefteris Pitarakis) |

Salgın neden en çok kadınları vurdu? 07.03.2021

Salgın en çok kadınlarda iş ve gelir kaybına neden oldu. Kadınları bakım-hizmet sarmalına hapsetti. Pandeminin cinsiyet eşitsizliğini nasıl derinleştirdiğini veriler ve uzman görüşleriyle inceledik.

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Anket: Almanya’da cinsiyet eşitliği sağlanamadı 05.03.2021

Almanya’da yapılan bir ankete göre kadınlar cinsiyet eşitliğinin sağlanması için daha çok yol alınması gerektiğini düşünüyor.
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Almanya'da büyük şirketlere kadın kotası geliyor 21.11.2020

Almanya'da büyük şirketlerin yönetimlerine zorunlu kadın kotası getirilmesi konusunda koalisyon ortakları uzlaştı. Halihazırda geçerli olan uygulama gönüllülük esasına göre kadın kotası öngörüyordu.
ARCHIV - 11.01.2019, Berlin: Eine goldene und ein silberne Berlinale-Bär-Trophäe für die internationalen Filmfestspiele Berlin stehen in der Bildgießerei Hermann Noack. Bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin werden am Samstagabend (29.02.2020) die Auszeichnungen verliehen. Insgesamt 18 Filme gehen ins Rennen um den Goldenen Bären. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Berlinale’nin cinsiyet ayrımını kaldırma kararına tepki 25.08.2020

Berlinale’nin, oyunculuk ödüllerinde cinsiyeti kaldırma kararına tepki gösteren Pro Quote Film, festival yönetimini kamera önünde ve arkasında kadınlarla erkekler arasında eşitlik sağlayacak önlemler almamakla suçladı.
Ein goldener Berlinale-Bär steht am Montag (08.02.2010) in der Bildgießerei Noack in Berlin auf einer Aluminiumplatte. Seit 1951 ist der Berlinale-Bär Symbol und begehrte Trophäe der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Unter der silbernen bzw. goldenen Haut der etwa vier Kilo schweren Figur verbirgt sich ein Bronzekörper, der in einem Sandbett gegossen wird. Die 60. Internationalen Filmfestspiele finden vom 11. bis 21.02.2010 statt. Foto: picture-alliance/dpa/S. Stache

Berlinale oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldırdı 24.08.2020

Berlinale bir ilke imza atarak en iyi oyuncuya verilen ödüllerde cinsiyet ayrımını kaldırma kararı aldı. En iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu ödülleri yerine en iyi başrol ve en iyi yan rol ödülleri verilecek.

July 8, 2020*** German Chancellor Angela Merkel, left, and German Minister for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, Franziska Giffey, right, pose with a campaign poster for the government's equality policy 'Strong For The Future' prior to the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, July 8, 2020. (AP Photo/Michael Sohn, pool) |

Almanya hükümetinden cinsiyet eşitliği hamlesi 08.07.2020

Almanya hükümeti, Aile Bakanı Franziska Giffey tarafından hazırlanan cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen önlemler paketini onayladı. Paket 67 ayrı maddede dokuz hedefin hayata geçirilmesini öngörüyor.
ARCHIV - 24.02.2015, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: ILLUSTRATION: 24.02.2015, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Mitglieder des Vorstands von Telefonica Deutschland sitzen während der Bilanzpressekonferenz in der Zentrale. (zu dpa: «Frauen und die «gläserne Decke» - Giffey sieht noch viel zu tun» vom 17.09.2018) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Alman şirketlerine yönetim kurulunda kadın yönetici kotası geliyor 17.02.2020

Federal Aile Bakanı Franziska Giffey yakında her büyük Alman şirketinin yönetim kurulunda en az bir kadın yöneticinin yer almasının zorunlu olacağını açıkladı.
US-Israeli actress Natalie Portman arrives for the 92nd Oscars at the Dolby Theatre in Hollywood, California on February 9, 2020. (Photo by Robyn Beck / AFP)

Türkiye'de sinema sektöründe kadınlara fırsat eşitliği yok 12.02.2020

Oscar ödül töreninde kadın yönetmenlerin aday gösterilmemiş olması, sinema sektöründe kadınların görünürlüğü sorununu gündeme taşıdı. DW Türkçe, görüştüğü farklı isimlerle Türkiye’deki durumu mercek altına aldı.
April 12, 2013*** This photo made on April 12, 2013 shows young Somali girls during an academic prize giving ceremony at the Undugu primary school at the sprawling Dadaab refugee complex in northeastern Kenya. Dadaab, home to more than 442,000 mainly Somali refugees, may be impoverished but still offers far more opportunities for education than in the anarchy of neighbouring Somalia, wracked by conflict since the collapse of government in 1991. AFP PHOTO / TONY KARUMBA (Photo credit should read TONY KARUMBA/AFP via Getty Images)

Dünyada 200 milyon kadın sünnetli 06.02.2020

Dünya genelinde 200 milyon kız çocuğu ve kadın sünnetli. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre önümüzdeki 10 yılda 70 milyon kız çocuğu daha sünnet edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Japon kadınların topuklu isyanı 19.12.2019

Çoğu kadın iş yerinde giyim kuşam kuralları gereği topuklu ayakkabı giymeye zorlanıyor. Japon kadınlar ise bu duruma isyan etti. #Kutoo adı verilen bir hareket kapsamında kadınlar başta topuklu ayakkabı giyme zorunluluğu olmak üzere, iş yerlerinde makyaj yapmaya ya da lens kullanmaya zorlanmaları gibi cinsiyet eşitliğine aykırı uygulamaların kaldırılmasını istiyor.

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