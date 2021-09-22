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Cinsiyet, erillik ve dişilik arasında farklılık gösteren özellikler aralığı. Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği.
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Türkiye'nin, cinsiyet temelli her türlü şiddete karşı önlem yükümlülüğü getiren İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı nedeniyle öldürülme korkusu yaşayan kadınlar anlatıyor: "Yaşam hakkımız elimizden alınıyor"
Çoğu kadın iş yerinde giyim kuşam kuralları gereği topuklu ayakkabı giymeye zorlanıyor. Japon kadınlar ise bu duruma isyan etti. #Kutoo adı verilen bir hareket kapsamında kadınlar başta topuklu ayakkabı giyme zorunluluğu olmak üzere, iş yerlerinde makyaj yapmaya ya da lens kullanmaya zorlanmaları gibi cinsiyet eşitliğine aykırı uygulamaların kaldırılmasını istiyor.