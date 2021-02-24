 Cinel: Mutant virüs ana virüs haline geldi | TÜRKİYE | DW | 06.04.2021

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TÜRKİYE

Cinel: Mutant virüs ana virüs haline geldi

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı’na göre Türkiye’de mutant virüsün Covid-19 hastalarında görülme oranı yüzde 70’in üzerine çıktı. Cinel virüsün daha genç kitleyi hedef aldığına dikkat çekti.

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Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, mutant virüsün Türkiye’deki ana virüs haline geldiğini söyledi.

Cumhuriyet'e konuşan Cinel, “Hastalığın 15 günde bir artma yüzdelerine bakarsak vefat sayısı da oldukça artmış durumda, yüzde 74 arttı. Mutant virüs şu anda sahada hakim. Yüzde 70’lerdeydi, belki 80’lere doğru gidiyor, mutant virüs ana virüs oldu ülkemizde” ifadelerini kullandı. 

BENE Türkei Coronavirus İsmail Cinel Vorsitzender Verband für Intensivpflege

Prof. Dr. İsmail Cinel

Mutant virüsün daha genç yaştaki kişileri etkilediğini ve kendinden önceki varyantlara göre daha öldürücü olduğunu hatırlatan Cinel, “Birinci zirveyi gördüğümüz dönem 19 Nisan’da, 1980 ağır hasta olmuştu. İkinci zirveyi gördüğümüz Aralık ayında 5 bin 970 oldu rakam. Şimdi 2 bin 300’lerde. Daha yoğun bakım doluluğunda yerimiz var görünüyor ama çok önemli bir farklılık var. O da total vaka sayısında 43 binleri bulduk, belki 45 binleri geçeceğiz. Artış ivmesi son 15 günde çok fazla. Bu ivme ile böyle gidersek herkes yer aramaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

"45-65 yaş arası çok riskli”

Virüsün sürekli mutasyonlar geçirdiğine ve daha genç kitleyi hedef aldığına dikkat çeken Cinel, “45-65 yaş arası çok riskli döneme girdik. Gelen hastaların birdenbire organ fonksiyon bozuklukları, organ tahribatları gelişiyor. Servise aldığınız hasta, üç gün içinde yoğun bakım gereksinimi duyar hale geliyor, eskiden öyle değildi. Aşıdan başka hiçbir çaremiz yok” dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 5 Nisan itibariyle Türkiye’de 43 binin üzerinde yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Vaka sayısı son dört gündür 40 binin üzerinde seyrediyor. Yine Bakanlık verilerine göre 24 saat için ise 193 kişi hayatını kaybetti.

DW / DBN, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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