Christoph Daum'a kanser teşhisi konuldu

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum kanser olduğunu açıkladı.

Ünlü teknik direktör Christoph Daum kanser olduğunu açıkladı. Cuma günü kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Daum, "Rutin bir sağlık muayenesi sonucunda kanser teşhisi aldığım için maalesef geçtiğimiz aylarda kamudan uzak durmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

68 yaşındaki Daum, mesajında Köln'de tedavi gördüğünü belirterek, "Emin ellerde" olduğunu sözlerine ekledi. Tedavisine başlandığını ve sürecin iyi gittiğini de kaydeden Daum, "Başlanılan terapiler çok iyi etki ediyor" diye yazdı.

Ancak Daum yakalandığı kanserin türü hakkında bir bilgi vermedi.

Mesajında, "Siz beni tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlu süreçten de iyimserlikle ve tüm gücümle çıkacağım" ifadelerine yer veren ünlü çalıştırıcı, tedavisi boyunca "mümkün olduğu kadar hızla iyileşebilmek için mahremiyete ihtiyaç duyacağını" belirterek, "Bunu anlayışla karşılamanızı rica ediyorum" dedi.

Daum mesajında takipçilerine bir de uyarıda bulunarak, kanserin erken teşhis edilebilmesi için kontrollerini ihmal etmemelerini istedi.

Halen Köln'de yaşayan Christoph Daum Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştırmıştı.

dpa,SID/TY,JD