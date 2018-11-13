 Christoph Daum: Kokain skandalı çocuklarımı etkiledi | SPOR | DW | 19.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

SPOR

Christoph Daum: Kokain skandalı çocuklarımı etkiledi

Alman teknik direktör Christoph Daum, ekim ayında çıkan otobiyografisinin ardından dpa'ya röportaj verdi. Kokain skandalının çocuklarını büyük ölçüde etkilediğini belirtti.

Christoph Daum

Christoph Daum

Alman teknik direktör ve eski futbolcu 66 yaşındaki Christoph Daum, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği röportajda 20 yıl önce yaşanan kokain skandalının çocukları üzerinde büyük etkiler bıraktığını söyledi.

2000 yılında saç örneğinden kokain kullandığının tespit edilmesi ve sonrasında medyada oluşan tepkiyi çocuklarına nasıl açıkladığının sorulması üzerine "Hatalar insan olmanın bir parçası. Babanız bir hata yaptı ve o hatadan ders çıkardı ve onu bir daha asla yapmayacak. Ne yaşanırsa yaşansın, anneniz ve babanızla konuşun. Her zaman bir çözüm vardır" diyerek açıkladığını ifade etti.

Daum, saç örneğinden çıkan pozitif sonuçla kokain kullandığının anlaşılması üzerine Bayer Leverkusen'daki görevinden istifa etmiş ayrıca 2001 yılında devralacağı milli takım antrenörlüğünden de vazgeçmek zorunda kalmıştı. Yaşanan olayların ardından çocuklarına "Hatalarınızdan öğrenin, bu gelecekte hayatınızı daha iyi bir hale getirebilmek için önemli bir öğüt" dediğini ifade etti. "Korkunç zamanlar" olarak adlandırdığı o dönemin, çocuklarının da dayanıklılığına katkı sunduğunu belirtti.

Daum, verdiği röportajda ayrıca medyanın zaman içinde dönüşümünden de bahsetti. Geçmişte medyanın filtrelemeden yaptığı paylaşımların şimdi anlaşmalar ve kontroller ile ilerlediğini söyleyen Daum, bunun şu an futbolculara ve antrenörlere karşı bir sansür anlamına da gelebileceğini söyledi.

Ekim ayında çıkardığı biyografi kitabında antrenörlük hayatına dair detayları paylaşan Daum, 2017 yılından beri Romanya milli futbol takımının teknik direktörlüğünü yapıyor. Daum Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor takımlarını çalıştırmıştı.

DPA / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Daum ile Türk futbolu üzerine...

Alman teknik direktör Christoph Daum, şu anda kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. DW Türkçe'ye açıklamalarda bulunan Daum, Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısındaki şansını ve Türk futbolunu değerlendirdi.  

Benzer içerik

Cedar-Geldwäsche-Netzwerk - Beschlagnahmtes Geld

Almanya'da kara para mı aklandı? 13.11.2018

Güney Amerika'daki kokain kartellerinin uyuşturucu ticaretinden kazandığı parayı Almanya başta olmak üzere Avrupa’da aklamakla suçlanan şebeke Paris’te yargı önüne çıkacak. NDR/WDR ve SZ araştırma ekibinin ortak haberi:

Symbolbild Kokain

AB uyuşturucu raporu: Türkiye’de ölümler artıyor 06.06.2019

AB Uyuşturucu Ajansı 2019 yılı raporunu açıkladı. Raporda uyuşturucu kaçakçıları için önemli bir transit ülke olan Türkiye’de doz aşımı kaynaklı ölümlerin arttığına dikkat çekildi.

Reklam

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  