Christchurch saldırganı 50 kişiyi öldürmekten yargılanacak

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı, 50 kişiyi öldürmekten yargılanacak. Polisten yapılan açıklamaya göre 15 Mart tarihinde düzenlenen saldırının 28 yaşındaki aşırı sağcı zanlısı, Cuma günü çıkarılacağı mahkemede ayrıca 39 cinayete teşebbüs suçlamasıyla da yargılanacak.

Avustralya doğumlu Brenton Harrison Tarrant isimli saldırgan, Christchurch kentindeki duruşmaya şahsen değil, bulunduğu yüksek güvenlikli hapishaneden video konferans ile katılacak. Saldırgan hüküm giydiği takdirde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Christchurch kentindeki iki camiye yönelik saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetti.

İlk olarak cuma namazı için Christchurch kentindeki Nur Camii'nde bulunan kalabalığı hedef alan Tarrant, ardından yakınlardaki bir diğer camiye saldırıda bulunmuştu. Toplam 50 kişiyi öldüren Tarrant, başına taktığı anlaşılan bir kamera ile saldırıyı kaydederek, 17 dakika uzunluğundaki görüntüleri Facebook üzerinden canlı olarak yayınlamıştı.

Yeni Zelanda tarihinin en kanlı saldırısından sonra Başbakan Jacinda Ardern, gösterdiği empati ve ülkedeki Müslümanları kucaklayıcı söylemleri ile tüm dünyada takdir topladı.

Polis "terör saldırıları" ifadesini kullanıyor

Saldırıdan kısa bir süre önce aşırı sağcı ve ırkçı söylemlerden oluşan bir manifestoyu internette yayımlayan saldırgan, metni Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in de aralarında bulunduğu birçok kişiye e-posta ile de göndermişti. Tarrant'a ek suçlamaların yöneltilip yöneltilmeyeceğinin incelendiğini aktaran polis yetkilileri, olayla ilgili "terör saldırıları" ifadesini kullanıyor.

Olay sonrası gözaltına alınan Tarrant, olaydan bir gün sonra mahkemeye çıkartılarak cinayetle suçlanmıştı. Tarrant’ın pişmanlık belirtisi göstermediği, mahkemede kameralara, beyaz ırkın diğerlerinden üstün olduğuna inanan "White Power" hareketinin işaretini yaptığı aktarılmıştı.

Yeni Zelanda hükümeti saldırganın otomatik silahlarla gerçekleştirdiği katliamın ardından silah yasasını değiştirmiş, askeri nitelikteki otomatik silahların ve saldırı tüfeklerinin bulundurulmasını yasaklamıştı.

dpa/AÜ,HT

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