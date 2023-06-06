CHP'nin yeni yönetiminin şifreleri neler?

Seçim sonuçları ile birlikte tartışmaların odak noktalarından biri olan CHP yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile yerel seçimlere ve kurultaya hazırlık çalışmalarına başladı. CHP'de seçim sonuçlarının ardından değişen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri bugün ilk kez bir araya geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin yeni MYK’sının ilk toplantısının yaptığı açıklamada olağan kurultay takviminin bugünden itibaren başladığını belirterek, parti içinde “özeleştiri ve tespitler sürecinin” ise devam ettiğini kaydetti.

Parti yetkilileri kurultay süreci için bugünkü MYK’da asgari sürenin işletilmesi yani sürecin bir an önce tamamlanması için takvimin hızlandırılması kararı aldıklarını söyledi. DW Türkçe’nin edindiği bilgiye göre bu kapsamda 973 ilçe ve tüm illerdeki kongrelerin 15 Ekim gibi bitmesi hedefleniyor.

Bu sürecin sonlarına doğru yani sonbaharda Parti Meclisi’nin toplanarak olağan kurultay için bir gün belirleyeceği belirtiliyor.

İmamoğlu delege hamlesi yapacak mı?

Öte yandan Kılıçdaroğlu’na genel başkanlıkta rakip çıkıp çıkmayacağı,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun somut bir girişimde bulunup bulunmayacağı da merak konusu.

İmamoğlu’na yakın isimler şu an için olağanüstü kurultay için bir adım atılmayacağını söylüyor. Olağan kurultayda parti delegeleri yeniden seçiliyor. Olağanüstü kurultaya gidilmesi durumunda ise genel başkan seçimi mevcut delegelerle yapılıyor.

Yeni MYK ile İmamoğlu’nun da parti yönetimindeki etkisinin tamamen sıfırlandığı iddia ediliyor. CHP’de İmamoğlu’nun hala önemli bir güç olduğu vurgulanırken özellikle kurultay delegelerinin belirlenmesi sürecinde İmamoğlu’nun il yönetimleri üzerinde hamleler yapacağı kaydediliyor.

MYK’nın ilk toplantısına İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen Gökhan Günaydın’ın katılmaması da dikkat çekti. Günaydın, önemli bir toplantısı olması nedeniyle çok istediği halde MYK’ya yetişemediğini ifade etti.

Yeni MYK’da kadın ve genç ağırlığı

Partinin yeni MYK’sında kadın ve genç üyelerin geçmiş dönemlere kıyasla ağırlıkta olduğu gözlemleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun yeni yönetimi oluştururken kendisi ile çatışmaya girebilecek isimlerden uzak durduğu tespiti yapılırken, böylelikle olası parti içi rekabete karşı elini güçlendirmek istediği belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: ANKA

Yeni açıklanan MYK'da üye sayısı 17’den 15’e düşürülürken, parti örgütü ve örgüt yönetimi de doğrudan Kılıçdaroğlu’na bağlanmıştı.

Yeni MYK’da tarım, enerji, insan hakları gibi alanlarda bir görevlendirme yapılmazken, şu anda boş görünen eğitime Lale Karabıyık’ın bakacağı belirtiliyor. Ekonomi ile sözcülüğün tek bir isimde yani Faik Öztrak’ta birleştirilmesi, sosyal medyadan sorumlu olarak Eren Erdem gibi halen sosyal medyada tartışılan bir ismin getirilmesi de listenin zaaflarından bazıları olarak görülüyor.

Kadınların ve gençlerin ağırlığının hissedildiği MYK’da, yeni görev alan isimler ve görev alanları şöyle sıralanıyor:

Partinin Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu olurken, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, İşçi Sendikaları STK ve Melek Kuruluşları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Doğa Hakları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre olarak atandı.

Eski MYK'da bulunan Lale Karabıyık, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Ahmet Akın ve Devrim Barış Çelik gibi isimler ise yeni kurulda da devam ediyor.

Bu arada bu MYK'da bir önceki kurulda yer alan genel başkan yardımcıları Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba ve Yüksel Taşkın yer almadı.

Çeviköz’ün yerine Namık Tan geldi

Öte yandan Kılıçdaroğlu parti üst yönetiminin yanı sıra danışmanlarında da değişikliğe gidiyor.

Kılıçdaroğlu, Ünal Çeviköz'ün yürüttüğü Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine İstanbul Milletvekili olarak bu dönem Meclis’e giren Namık Tan'ı getirdi.

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Namık Tan oldu Fotoğraf: Sinan Gul/dpa/picture alliance

Görevden ayrılan Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan’ın yerine gelecek isminse ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde seçimlerde başarılı görmediği il başkanlarında da değişime gidebileceği konuşuluyor.

Yeni MYK parti içinde nasıl yorumlandı?

Bu arada CHP'nin yeni MYK’sı CHP içerisinde pek "heyecan" yaratmadı.

MYK’nın belirlenmesinin ardından özellikle bazı eski MYK üyelerinde büyük bir kırgınlık olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK öncesi kamuoyuna bir mesaj vererek değişimin nedenleri ve gerekçelerini açıklamamasının bir eksiklik olduğu ifade edilirken, parti içerisinde belirlenen yeni üyelerin tabanda güçlü karşılığı olmayan isimler olduğu yorumları da yapıldı. Özellikle ilçe ve il örgütlerinde seçim sonuçlarından dolayı hayal kırıklıkları olduğu ve yeni MYK’nın örgütlerle bu ilişkiyi güçlendirecek bir MYK olmadığı yorumları yapılıyor.

Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar ise yeni MYK belirlenirken genç ve yeni isimlerin seçilmesine özen gösterildiğine dikkat çekiyor.

Yerel seçim için yeni yönetim

CHP’de kurultay sürecinin başladığını hatırlatan kurmaylar, açıklanan MYK’nın partiyi yerel seçimlere taşıyacak değil kurultaya taşıyacak yönetim olduğuna dikkati çekiyor. Kurultayda yeni seçilecek isimler üzerinden daha güçlü bir Parti Meclisi ve MYK yapısının oluşturulacağını ve yerel seçimler öncesi kamuoyuna ve parti tabanına da mesajların yeni isimlerle verileceği değerlendiriliyor.

Kurultay'da Parti Meclisi hamlesi

CHP’de kurultay sürecinin başlatılması ile birlikte yapılacak bazı değişiklikler de gündemde. Tüzükte yapılacak değişiklik ile 60 kişilik Parti Meclisi’nin 80’e çıkarılması konuşuluyor. Bunun parti içi demokrasiyi güçlendireceği savunulurken ayrıca örgütlere daha fazla bu kurulda yer verilmesinin gündeme geleceği ifade ediliyor.

İl ve ilçe başkanlarının parti yönetiminde yeteri kadar yer alamamasının parti tabanında rahatsızlığa yol açtığı ifade edilirken, Parti Meclisi'ne alınacak 6-7 il başkanı ile bu motivasyonun sağlanabileceği değerlendirmeleri de yapılıyor.

Dikkat çeken veda mektubu

CHP’de uzun yıllardır ön plandaki isimlerden Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MYK’daki görevinin sonlanmasının ardından sosyal medya hesabından uzun bir teşekkür mektubu yayınladı.

Görevi süresince yaptığı çalışmaları tek tek paylaşan Ağbaba, “9 yıl boyunca hem beni Milletvekili seçen Malatyalılara, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na mahcup olmamak için, gece gündüz demeden çalıştım. Bundan sonra da partimin başarısı için çalışmaya devam edeceğim. 9 yıl önce girdiğim Genel Merkez kapısından aynı heyecanla ve yeni bir başlangıç duygusuyla ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

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