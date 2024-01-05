CHP'nin İstanbul adayı yeniden Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığının duyurulduğu tanıtım toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde "İstanbul'a hizmette tam yol ileri" sloganıyla düzenlendi. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda partili katıldı.

Etkinlikte, "Tüm inancımla söylüyorum ki, İstanbul olarak başarmaya devam edeceğiz. 31 Mart 2024'te sizlerin iradesiyle İstanbul'u yeniden kazanacağız ve Allah'ın izniyle de daha büyük işler başaracağız" diyen İmamoğlu, "Çünkü engellemelere karşı bağışıklık kazandık. Hizmet ürettik, tecrübe kazandık. Önümüze çıkartılan zorlukları ve engelleri aşa aşa ustalaştık" ifadesini kullandı.

Konuşmasında devraldıkları belediyede metro projelerinin durdurulduğunu, iştirak şirketlerinin vergi borcuna batırıldığını ve ihale yasaklısı olduğunu belirten İmamoğlu, "Kasasında sadece 6 milyon lira bırakılmış bir belediye teslim aldık. Bu rakamın ne anlama geldiğini merak ediyorsanız söyleyeyim sizlere. O tarihte 6 milyon lira İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir günlük değil, sadece bir saatlik gideri bile değildi" dedi.

İktidara eleştiri

"Çalıştık ve başardık. Pandemi salgınıyla başa çıkmaya çalışırken bilimden uzaklaşan iktidarın inatla ve üst üste yaptığı hatalar yüzünden tarihimizin en büyük ekonomik krizlerinden biri patladı" diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Enflasyon, döviz kurları ve işsizlik aldı başını gitti. Milletçe fakirleştik, satın alma gücümüz ciddi biçimde düştü, düşmeye devam ediyor. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte ciddi biçimde fakirleştik. Çalıştığımız her işin, yürüttüğümüz her projenin maliyeti katlandı ama israfı bitirdiğimiz için bütçemizin bereketi arttı."

İstanbul'da beş yılda "Tüm zamanların en büyük ulaşım atılımını" başlattıklarını ifade eden İmamoğlu, "Bizimle birlikte İstanbul, raylı sistemlerde bir dünya rekoruna imza attı. Aynı anda on hat inşasıyla tarihin en büyük atılımını başlattık" diye konuştu. İmamoğlu diğer icraatlarını da, "İlk kez bizim başlattığımız Halk Süt uygulamasıyla 257 bin çocuğa 24 milyon litre süt dağıttık. 388 bin dar gelirli aileye nakdi destek verdik. İlk kez bizim başlattığımız Anne Kart hizmetimizle 0-4 yaş arası çocuğu olan 614 bin anneye ücretsiz ulaşım hakkı tanıdık" şeklinde özetledi.

Ekrem İmamoğlu, 2019 Yerel Seçimleri'nde tekrarlanan seçimi de kazanarak İBB Başkanlığı koltuğuna oturmuştu Fotoğraf: Presseabteilung von Ekrem İmamoğlu

"Hükümetle çalışacağız"

Hükümetle birlikte daha yakın ve daha çok çalışacaklarını söyleyen İmamoğlu, "Bu işin başka bir yolu yok. Hiçbir iktidar, ülkenin en büyük şehrinin açık ve net iradesini yok sayamaz. Yok sayarsa millet de onları yok sayacak, gönderecek" dedi.

İstanbul'un geleceğe doğru "daha sağlam, daha kararlı, daha hızlı adımlarla" yürüyeceğini belirten İmamoğlu, 2019'da çıktıkları bu yolculuğun hedefini "İstanbul'u 2050'ye taşımak" olarak açıkladı:

"Biz, beş yıldır İstanbul'un yalnızca bugününü değil, geleceğini de gözeten bir anlayışla çalışıyoruz. Şehrin yol haritasını belirleyerek, geleceğimizi planlayarak, projelendirerek hareket ediyoruz. Bir dönem daha İstanbul'u yönetme kararlılığıyla yola koyulurken, benim gündemimde, İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi'ni hayata geçirmek var. Bizim gayet güçlü bir İstanbul vizyonumuz, bilimsel ilkelere dayalı bir yönetimimiz, ihtiyaçlara dayalı bir icraat anlayışımız var. Bizim için vizyon bugünden geleceğe bakmak değildir. Bizim için vizyon olası bir gelecek senaryosundan bugüne bakmaktır. Bugünü o geleceğe göre tasarlamaktır. Gelecekte neler olup biteceğini öngöremeyenler bugünü tasarlayamazlar."

İmamoğlu yeni dönemde İstanbul'un "ihtiyaç sahiplerini daha çok gözeten, yoksullukla daha kapsamlı mücadele eden, herkes için adil fırsatlar sunan bir kent" olacağı taahhüdünde bulunarak, "Gençlerimiz ve kadınlarımız için İstanbul daha adil, daha güvenli ve daha sosyal bir şehir olacak. Yoksullara, yaşlılara, bakıma muhtaç olanlara ve çocuklara kamunun şefkatli ve sürdürülebilir desteğini hissettirecek. Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın insan haysiyetine yaraşır biçimde hayat sürdürebilmesi için çözümler üreteceğiz" diye konuştu.

"İstanbul'u yönetmek için hazırlıklı ve kararlıyız"

"İkinci dönemimiz İstanbul'un her anlamda yükseleceği, güçleneceği bir dönem olacak" diyen İmamoğlu, "Önümüzdeki günlerde bu vizyon çerçevesinde hazırladığımız somut projelerimizi detaylarıyla sizlerle paylaşacağız. O zaman göreceksiniz ki, İstanbul'u yönetmek için çok hazırlıklı ve çok kararlıyız. Bizim bir farkımız var. Biz adaletli, halkçı, Atatürk milliyetçisiyiz" ifadesini kullandı.

İmamoğlu sözlerini, "Eminim ki, 31 Mart 2024 akşamı, bir kez daha İstanbullular tercihini yapacak. Ekrem İmamoğlu ile tam yol ileri diyecek. İstanbul'a hizmette tam yol ileri" sözleriyle tamamladı.

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ANKA / HT,ET

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