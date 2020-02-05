CHP'nin boykot kararı resmen açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) CNN Türk televizyon kanalını boykot kararı resmen açıklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Tuncay Özkan, bir basın toplantısı düzenleyerek artık hiçbir CHP üyesinin CNN Türk yayınlarına ve programlarına çıkmayacağını bildirdi.

"CNN Türk özgür ve bağımsız bir haber kanalı olmak yerine tıpkı A Haber gibi iktidarın borazanı bir propaganda aygıtı olmayı tercih etmiştir" ifadesini kullanan Özkan, kanalın "halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ayaklar altına alarak halkının değil, iktidarın menfaatleri doğrultusunda yayınlar gerçekleştirdiği ve bunu sürdürdüğü" eleştirisinde bulundu.

Kanalı "gerçeklerin üstünü örtmek ve AKP söylemleri doğrultusunda bir reklam ajansı gibi çalışmak" ile suçlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı, CNN Türk'ün yerel seçimlerden bu yana CHP'nin karşısında konumlandığını savundu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 3 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıda "partiye ve partililere tuzak kurma, kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle kanalın yayın ve programlarına katılınmaması" kararı aldığını belirten Özkan, "CNN Türk kanalının patronundan ve yönetiminden iktidarın saray bataklığından çıkıp özgür tutum takınmalarını ve objektif yayıncılık ilkelerine sarılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Özkan sözlerini "Yöneticisinden üyesine hiçbir partilimiz CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacak ve tuzaklarını boşa çıkartacaktır. Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz" diye sonlandırdı.

DW/BK,AÜ

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