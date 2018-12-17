CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş

Önerdiğimiz linkler Muhalefetin "Ankara" imtihanı

Türkiye'de 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Mansur Yavaş oldu.

Yavaş, adaylığıyla ilgili Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Yavaş, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Yavaş, paylaşımında, "Allah’ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" sözlerini de sarf etti.

Türk basınında yer alan haberlere göre, CHP Parti Meclisi'nde yapılan ilgili oylamada Yavaş lehine 45, aleyhine ise 12 oy çıktı.

Yavaş, 2014 yılındaki seçimlerde de yarışa girmiş ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) adayı Melih Gökçek karşısında yaklaşık yüzde 1 oy farkla mağlup olmuştu.

DW/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe