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Fotoğraf: Peter Kneffel/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

CHP'nin Şanlıurfa bürosuna mermili saldırı

2 saat önce

CHP milletvekili ve Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, partinin Şanlıurfa'daki seçim ofisine mermi atıldığını ve afişlerin yırtıldığını bildirdi.

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CHP’nin Şanlıurfa seçim bürosuna saldırı düzenlendiği bildirildi. CHP milletvekili ve Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, Partimizin Şanlıurfa'daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’da CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı yardımcı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın afişlerinin de yırtıldığını kaydeden Tanal, "Şanlıurfa’da provokatörlere ve arkalarındaki ağababalarına pabuç bırakmayız!” dedi.

DW/TY,BK

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