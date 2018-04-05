CHP'li vekilden Demirören iddiası

Demirören Medya Grubu'nun 5 Nisan 2018 tarihinde Doğan Medya Grubu'nu satın almak için Ziraat Bankası'ndan kullandığı 750 milyon dolarlık kredi, bu kez farklı bir iddia ile gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi sunan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Demirören Grubu'nun kredi borcunu 2018 yılındaki 4 TL olan dolar kuruna sabitlemek için kulis yürüttüğünü öne sürdü.

7 milyar lirayı ödemekten kaçınıyor

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Hakverdi, Demirören'in 2018 yılında çektiği kredinin iki yıl geri ödemesiz olduğunu hatırlattı. 2020 yılında geri ödemenin başlamış olması gerektiğini ifade eden Hakverdi, ödemelerin başlayıp başlamadığını sorduklarında ise bankanın kendilerine "ticari sır" yanıtını verdiğini söyledi. Demirören'in bugüne kadar herhangi bir ödeme yapmadığını da kaydeden Hakverdi, "Bu süreçte dolar da yükseldi ve o gün 4 dolardan aldığı kredi, 3 milyar lira yaparken bugün itibarıyla bu kredinin karşılığı 10 milyar 350 milyon lira. Yani Demirören, 7 milyar lirayı ödemekten kaçınıyor ve bununla ilgili de Ziraat Bankası ile sürekli mekik dokuyor, görüşmeler yapıyor” dedi.

Video izle 03:50 Peker'in "Demirören Ziraat'ten aldığı krediyi ödemedi" iddiası

Hakverdi: Erdoğan'ın iradesi olmaksızın tahsilata başlayamaz

Hakverdi, Demirören'in Cumhurbaşkanlığı ile de görüşmeler yürüttüğüne ve 'Bana bu medya grubunu zorla aldırdınız. Bu durumdan dolayı zor durumda kaldım' dediğine dair duyumlar aldıklarını da ifade etti. "Cumhurbaşkanının açık iradesi olmasa Demirören'e Ziraat Bankası bu krediyi veremezdi" diyen Hakverdi, "Ayrıca yine Erdoğan iradesi olmaksızın tahsilata da başlayamaz ve bugün herhangi bir icrai işlem yapılmadı" ifadesini de kullandı. Hakverdi, "Bugün Ziraat Bankası ile Demirören arasında görüşmeler yapılıyor ama bu kararı verecek olan yine Erdoğan'ın kendisidir. Erdoğan'ın talimatıyla kur sabitlenebilir ya da bugünkü kur üzerinden alınabilir. Aslında bu karar Ziraat Bankası'nın değil, Erdoğan'ın bizzat kendisinindir" dedi. Ziraat Bankası kurumsal iletişim yetkilileri ise Hakverdi'nin iddiaları ile ilgili soruları yanıtlamadı.

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe