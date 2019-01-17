 CHP′li vekilden AP′ye çağrı: Müzakere sürecini askıya almayın | AVRUPA | DW | 18.01.2019

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AVRUPA

CHP'li vekilden AP'ye çağrı: Müzakere sürecini askıya almayın

AP'nin Türkiye ile müzakereleri askıya alma çağrısı yapan taslak raporuna yönelik Strasbourg'da temaslarda bulunan CHP'li vekil Sibel Özdemir, ilişkilerin seçim kampanyalarına heba edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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"Müzakere sürecini askıya almayın"

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Bu hafta Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda (AP) temaslarda bulunan Türk parlamenter heyeti, AP'nin Mart'ta oylanacak taslak Türkiye raporundaki "müzakereler askıya alınsın" çağrısının kaldırılmasını istedi. Türk parlamenter heyetinin temaslarını DW Türkçe'ye değerlendiren Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkan Yardımcısı CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, "Avrupalı parlamenterler Türkiye'den somut adımlar bekliyor" dedi.

AP'nin Türkiye raportörü Kati Piri başta olmak üzere çok sayıda parlamenterle temaslar gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin seçim kampanyalarına heba edilmeyecek, stratejik bir hedef olduğunu dile getirdi.

AKP ve MHP temsilcileri röportaj talebini geri çevirdi

Adalet, güvenlik ve özgürlüklerle ilgili başlıkların bir an önce açılarak Türkiye'nin reform yapmaya zorlanması mesajını ilettiklerini aktaran Özdemir, topyekûn bir reform sürecine ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Heyette yer alan AKP ve MHP temsilcileri ise DW Türkçe'nin söyleşi talebini geri çevirdi.

Avrupa Parlamentosu, Kasım ayında Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktası olabilecek bir karara imza atmak için ilk adımı atmıştı. AP Türkiye raportörü Piri tarafından kaleme alınan taslak Türkiye raporunda, "Kopenhag kriterlerini yerine getirmekten çıktığı" gerekçesiyle,  Ankara ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması istenmişti. Taslak raporun Mart ayında AP genel kurulunda tartışılarak oylanması bekleniyor.

Kayhan Karaca

© Deutsche Welle Türkçe

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"Müzakere sürecini askıya almayın"  

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