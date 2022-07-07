CHP’li Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olamayacağı tartışmaları ile ilgili olarak, "Biz Tayyip Bey’i sandıkta yenmek istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin zamanında yapılması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağına yönelik tartışmalarla ilgili konuştu. Salıcı, "Biz Tayyip Bey’i sandıkta görmek istiyoruz ve sandıkta yenmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Niye erken seçim yapmıyor?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde üçüncü kez aday olup olamayacağına yönelik tartışmalar sürerken CHP’den yeni bir açıklama geldi. Aralarında DW Türkçe muhabirinin de bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan CHP’nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan’ı sandıkta görmek istediklerini belirtti. Salıcı, seçimlerin zamanında yani 2023 yılının Haziran ayında yapılması durumunda Erdoğan’ın adaylığına yönelik sergileyecekleri tavırla ilgili soruyu, "Biz Tayyip Bey’i sandıkta görmek istiyoruz ve sandıkta yenmek istiyoruz" sözleriyle yanıtladı.

Salıcı, 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği kapsamında Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağı ve adaylığının hukuken tartışmalı hale geleceği iddiaları ile ilgili de "O zaman erken seçim yapsın, niye yapmıyor. Türkiye’nin hali ortada" dedi. "Biz erken olur, baskın olur her türlü formüle hazırız" söyleminde bulunan Salıcı, erken seçim tartışmaları ile ilgili de "AKP'nin 'seçim, tarihinde olacak' diye açıklamaları var. 'Seçim tarihinde olacak' diye diye 2018’de erken seçim oldu. Dolayısıyla bu açıklamaların bizim tarafımızda bir kıymeti harbiyesi yok" diye konuştu.

"HDP ile sandıkta iş birliği yapılacak mı?"

Salıcı, seçim güvenliğine yönelik çalışmalarla ilgili soruları da yanıtladı. Her partinin kendi çalışmasını yürüttüğünü ifade eden Salıcı, "Sandık başlarında bir asil bir yedek olacak şekilde örgütleniyoruz. Okullarda hukuk sorumlusu, avukat arkadaşlar ya da bilişim sorumlusu olacak şekilde çalışma yürütüyoruz" dedi. Bu çalışmaların daha sonra altı parti tarafından ortaklaştırılacağını da söyeyen Salıcı, "Özellikle doğu ve güneydoğuda HDP ile sandık güvenliği için iş birliği yapacak mısınız?" sorusunu ise, "Biz çalışmalarımızı altılı masa ile götürüyoruz" sözleriyle yanıtladı.

"Altılı Masa"nın temsilcilerinden oluşan Seçim Güvenliği Komisyonu Fotoğraf: Gülsen Solaker/DW

Oğuz Kaan Salıcı, altılı masada ortak aday konusunda bir mutabakat sağlanamaması durumunda sandık güvenliğine yönelik iş birliğinin yine de sürüp sürmeyeceği ile ilgili soru üzerine de şu yanıtı verdi: "Her halükarda cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaklaşacağız. Zaten ayrı liste de olsa, aynı liste de olsa sandık güvenliği konusunda ortak çalışma yürütüyoruz bu net."

"Türkiye muz cumhuriyeti değil"

Salıcı, seçim güvenliğine yönelik tartışmalarla ilgili olarak da, "Türkiye muz cumhuriyeti değil. Türkiye’de seçimler olur, vatandaş vermiş olduğu oyla iktidarı değiştirir" dedi. AKP'nin 2002 yılında seçimi kazandığını ve hiçbir tartışma olmadan iktidara geldiğini hatırlatan Salıcı, "Çok güçlü iktidarlar sandıkta yenilip muhalefet partilerine iktidarı devrederler. Tek parti döneminden çıkışta bunu yaşayan nadir ülkelerden bir tanesiyiz biz. Kimsenin burnu kanamadan çok partili hayata geçildi" dedi. Salıcı, "Bu kadar önemli işlerin yaşanmış olduğu bir ülkede seçimin yapılmaması ya da ortaya çıkacak sonucun kabul edilmemesi, bu tartışmalar anlamlı tartışmalar değil" ifadesini kullandı.

"Sahada gördüğümüz, anketlere göre daha ilerideyiz"

Seçimlerden birinci parti olarak çıkacaklarını da ifade eden Salıcı, "Zaten şu anda birinci parti olmuş durumdayız. Biz bu farkın giderek açılacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Yine de rehavete kapılmayacaklarını kaydeden Salıcı, "Anketler şaşabilir, bugünden yarına değişebilir. Ama bizim sahada gördüğümüz, anketlere göre daha ilerideyiz. Saha daha önde anketlerden" dedi. Salıcı, İYİ Parti’nin birinci parti olma hedefiyle ilgili soruya da, "Herkes birinci parti olmak ister ona göre mücadelesini verir. Bize gelen kamuoyuna yayınlanan anketlerde CHP birinci parti" sözleriyle yanıt verdi.