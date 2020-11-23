CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katıldığı bir TV programında 'Türk ordusu satılmış' diyen 27'nci dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 301’inci maddesi uyarınca 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başarır'ın TSK ile ilgili sözlerine tepki gösterip, "Bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" demişti.

Başarır’ın sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün, ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum" şeklinde tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum!" demişti.

Başarır: Konuşmam başka yerlere çekiliyor

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir televizyon programında Tank Palet Fabrikasının yüzde 49’unun Katar’a satılmasını eleştirmiş ve bunu “ihanet” olarak nitelendirmişti. Başarır Tank Palet Fabrikasının ordunun bir parçası olduğunu söyleyerek "bunun yüzde 49'unu Katar'a satmak ihanettir, ordunun bu bölümünü satmak demektir diyorum kastım bu" ifadelerini kullanmıştı. Twitter'dan açıklama yapan Başarır, "Habertürk'teki konuşmamın çok başka yerlere çekildiğini hayretle izliyorum" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Başarır'ın TSK’ya yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

DHA /SSB, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe