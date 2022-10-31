Başarır: Dokunulmazlığımı kaldırsınlar, korkmuyorum

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikteki konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözlerinden dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenlenen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Fezleke düzenleseler ne olur, düzenlemeseler ne olur, dokunulmazlığımı kaldırsalar ne olur kaldırmasalar ne olur, korkmuyorum" dedi.

TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekedeki iddialara yanıt veren Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu tehdit etmediğini belirterek, "Sert muhalefet yapabilirim, sert konuşabilirim, ama asla tehdit, hakaret etmem. Şunu söyledim, 'her milletvekili, her bakan yargılanabilir. Ama Süleyman Soylu özel olarak yargılanmalıdır' dedim" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Almanya Köln ve Düsseldorf Birlikleri tarafından Köln’de düzenlenen etkinliğe katılmak üzere Almanya'ya gelen Başarır, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Eğer bir İçişleri Bakanı Mecliste benim aileme küfrediyorsa, bana zehirli yılan diyorsa, Bursa milletvekilimize şerefsez diyorsa, bir İçişleri Bakanının uyuşturucu baronlarıyla bir değil, iki değil, üç değil, on tane resmi varsa, bir İçişleri Bakanı 'siz yapın, hukuk arkadan gelir' diyorsa, 'ayak kırın' diyorsa, o İçişleri Bakanı niye yargılanmasın?"

Sözlerini "Tamamen hukuk çerçevesi içerisinde" sarf ettiğini kaydeden Başarır, "Eğer bir insana 'yargılanacaksın' demek suçsa, en büyük suçu İçişleri Bakanı işliyor, benim hakkımda fezleke getiriyor, beni yargılatıyor" dedi.

Hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenmesini önemsemediğini dile getiren Ali Mahir Başarır, "Hiç ama hiç umurumda değil. Ne olabilir ki? Dokunulmazlığım kaldırılsa ne olur, kaldırılmasa ne olur? Tuncay Özkan'ın kaldırılmadı mı? Mustafa Balbay'ın kaldırılmadı mı? İlker Başbuğ'un kaldırılmadı mı? Bu ülkede gencecik insanlar idam edilmedi mi? Ne olacak? Ben de giderim. Bir bedel ödenecekse bu toplum adına ben de öderim" dedi.

"Mahkemeye baskın düzenlemedim"

İçişleri Bakanlığınca "Nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalarla başlatılan soruşturmalar kapsamında görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediyesinin CHP’li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın gecen hafta tutuksuz yargılandığı duruşmada hakimlere yönelik sert sözleri nedeniyle "Mahkemeye baskın düzenlediğinin" söylendiğini ifade eden Başarır, şöyle devam etti:

"Benim için daha önce de mahkeme bastı dediler. Oysa ben o an mahkeme salonundaydım. Mahkemenin başlamasından 10 dakika önce arkadaşlarımızla oturmuştuk. Biz mahkeme salonunu basmadık, aksine terk ettik. Ve bağırarak dediğim şuydu: AKP'nin yargıcı gibi davranıyorsunuz, yazıklar olsun. Suç mu bunu söylemek? Ama maalesef ki Türkiye'de bundan dolayı 'CHP'li vekiller mahkeme bastı' dediler. Milletvekileri, Şamil Tayyar (köşe yazarı) 'dokunulmazlığını kaldırın' dediler, 'tutuklayın' dediler. 'Saldırın' dediler."

Yargıya "asla baskı yapmadığını" dile getiren Ali Mahir Başarır, "Ama biz iktidara geldiğimizde yargıya bir baskı yapayacağız. O da tarafsız olun, adil olun, ne bizi, ne de bir başkasını dinleyin. Yasaya göre ve yüreğinize göre karar verin diye bir baskı yapacağız" diye konuştu.

Mahkemedeki tepkisinin "tarafsızlığını yitirmiş yargıçlara" yönelik olduğunun altını çizen CHP’li Milletvekili, "Kim yargıya etki ederse, kim yargıçları etkilerse, hangi yargıç bir siyasetçinin gözünün içine bakarak, onun lehine, onun için karar vermek isterse onu lanetliyorum. Adil olan başımın tacı, tarafsız olan başımın tacı" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır Edremit'teki konuşmasında "…Birçok milletvekili yargılanacaktır. Ama bir kişi özel yargılanacaktır; o da Süleyman Soylu, olayı başlıyor. Ona af yok. Ona asla af yok, bunu bilin" demişti.