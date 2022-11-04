CHP’li Akın: Yeşil dönüşüm için fon anlaşmaları tamam

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelen ve bir yandan da Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili genel seçimlerine yönelik hazırlıklarını sürdüren altılı masa, seçim öncesinde hazırlanacak olan "ortak politika belgesi" için çalışmalarına hız verdi. Muhalefet partileri, vaatleri ortak politika belgesi altında toplayacak. Altılı masayı oluşturan tüm partiler, bu konudaki çalışmasını tamamlarken, Geçiş Süreci Yol Haritası Komisyonu da bu cumartesi bir araya gelerek, seçim vaatlerini masaya yatıracak. Altılı masa, ortak politika belgesini dokuz başlık altında toplayacak. Bu başlıklar arasında "Ekonomi, finans ve istihdam" ile "Sektörel ve bölgesel konular" başlıkları da yer alacak. CHP’nin Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bu kapsamda ortak politika belgesinde yer almak üzere enerji sektörüne yönelik hazırladıkları vaatleri DW Türkçe'ye anlattı.

"Sosyal Enerji Fonu kuracağız"

"Enerjiyi yönetemeyen, dünyayı yönetemez. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Enerjiyi yönetemeyen Türkiye'yi yönetemez" diyen Akın, enerji politikalarına yönelik tüm hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti. Enerjinin bir insan hakkı olduğunu vurguladıklarını kaydeden Akın, ödenebilir şartlarda ve kaliteli elektriğe ulaşımın mümkün olduğu bir sistem hedeflediklerini söyledi. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 4,5 milyon kişinin elektrik faturasını ödeyemediğini hatırlatan Akın, bu yıl ise bu konudaki istatistiklerin açıklanmadığını vurguladı. İktidara geldiklerinde Sosyal Enerji Fonu (SEF) kuracaklarını açıklayan Akın, "Enerji yoksulluğu ve yoksunluğu tanımlanıp bununla ilgili bütün adımlar atılacak" diye konuştu. Akın, iktidarın elektrik faturaları için vatandaşa nakdi destekte bulunması gerektiğini de dile getirdi.

"Uluslararası yatırım fonları hazır"

Türkiye'de yeşil dönüşüm hedeflediklerini de kaydeden Akın, "Yeşil dönüşüm olmadan finansa ulaşamıyorsun. Şu anda Sayın Genel Başkanımız İngiltere'de ve bununla ilgili finansmanımız da hazır. Yeşil dönüşüm projelerinde kullanacağımız finansmanla ilgili uluslararası yatırım fonları hazır" ifadelerini kullandı. Politika belgesini hazırlarken Avrupa Birliği ülkelerinin bazı enerji bakanlarıyla görüştüklerini de anlatan Akın, "Üniversitelerde uzmanlarla görüştük. Almanya'dan örneğin çok destek aldık. Türkiye'nin yeşil mutabakatını biz yapacağız" diye konuştu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait 41 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağı Fotoğraf: Can Bursalı/DW

"Güvenli madencilik için yatırım gerekiyor"

Amasra’da 41 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasına da değinen Akın, "Madenciliğin fıtratında ölüm olmadan rahatlıkla madencilik yapılma imkanı var. Bunun için yatırım gerekiyor" dedi. Bu konuda da tüm finansmanın hazır olduğunu kaydeden Akın, "Türkiye Taşkömürü Kurumumuza ait beş maden ocağımız var. Bir tanesinde sıkıntı bu. İddia ediyorum diğer dördünde de aynı sorunlar var" ifadelerini de kullandı. Akın, TEİAŞ ve BOTAŞ’ı da özelleştirme kapsamından çıkaracaklarını açıkladı.

"Elektrik dağıtım şirketleri denetlenecek"

Elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili soruyu da yanıtlayan Akın, "Şu anda elektrikte 21 dağıtım bölgesi özelleştirildi. Ancak, sözleşmenin kurallarına uymuyorlar. Devletin kurallara uymayanlarla ilgili sözleşme fesih yetkisi var ama maalesef ne Enerji Bakanlığı ne de EPDK bunları denetliyor. Yaptırım da uygulamıyor" dedi. "Ortada tamamen enerji şirketlerine, lobilerine teslim olmuş bir Enerji Bakanlığı ve bir EPDK var" diyen Akın, bu yılın başında Isparta’da altı gün boyunca yaşanan elektrik kesintisini hatırlattı. Akın, "Yeterli denetim yok. Denetlendiği zaman da 5’li çetenin firmaları çıkıyor. Biz bu şirketlerin yatırım vaatlerine, programlarına bakacağız. Öncelikle o yatırımların yapılmaları sağlanacak" dedi. Akın, yatırım yapmayanlarla ilgili yatırım bedelinin şirketlere rücu ettirileceğini, gerekirse sözleşmelerin feshedileceğini söyledi.

Akkuyu Nükleer Santrali inşa çalışmaları (10 Mart 2021) Fotoğraf: Serkan Avci/AA/picture alliance

"Akkuyu Nükleer Santrali devam edecek"

Akın, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili soruya da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "CHP gelirse bu projeler çöpe gidecek" ifadesini kullandığını belirten Akın, "Özellikle işte Akkuyu Nükleer Santrali. Devlette devamlılık esas olduğu için tabii ki devam edecek. Ancak, Akkuyu Nükleer Santrali projesi hakkında mevcut durum analizi, sözleşme detaylarını irdeleyeceğiz" diye konuştu. Santralin bir kapalı kutu olduğunu iddia eden Akın, "Şartlar neler? Hiç kimse bilmiyor. Çevresel etkileri bilinmiyor. Bir kere bunları kamuoyuna açıklayıp rahatlatmak lazım" ifadesini kullandı. Akın, "Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi Türkiye'nin nükleer teknolojiye sahip olması" dedi. Bunun için üniversitelerimize destek olacaklarını da dile getiren Akın, "Türk vatandaşlarının da işin içinde olduğu ve oyuncu oldukları ve teknolojiyi geliştirdikleri bir noktaya getirelim diye uğraşıyoruz. Tüm enerji konularına açığız ama önce insan diyoruz" diye konuştu.