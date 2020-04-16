CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından sokağa çıkma yasağı çağrısı

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında “sokağa çıkma yasağı ya da tam tecridi kapanma” uygulanması çağrısında bulundu. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu büyükşehir belediye başkanları salgınla mücadele kapsamında görüş ve önerilerini içeren ortak bir açıklama yayınladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Dönüşü mümkün olmayacak sonuçlara sebep olunmaması, doğru zamanda, doğru adımların atılması adına 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak” görüş ve önerilerini sunduklarını ifade etti.

Altı maddelik metinde, birçok bilim insanı, kurum ve kuruluş ile birlikte ortak görüşlerinin “sokağa çıkma yasağı ya da tam tecridi kapanma” uygulanması olduğu belirtilerek, “Daha fazla zaman kaybetmeden, bu uygulamanın gereğine tekrar dikkat çekiyoruz” denildi.

Koruyucu maske dağıtımında yaşanan sıkıntılara dikkat çekilerek, "Koruyucu maskelerin nüfusları oranında, Büyükşehir ve ilçe belediyelere tesliminin yapılması ve dağıtımının belediyeler eliyle yapılması” önerildi.

Çağrıda, il valilikleri tarafından oluşturulan pandemi kurullarının daha sık toplanması talep edilerek, kentlere özel verilerin rutin ve şeffaf olarak pandemi kurulları tarafından yapılması istendi.

Ayrıca, Ramazan ayı süresince yapılacak yardımların da belediyeler eliyle yapılabileceğine işaret edilerek, “Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmada belediyelerimizin en etkin ve doğru adreslerden biri olduğunu hatırlatırız” ifadesi kullanıldı.

Metinde ayrıca salgınla mücadelede yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu bazı önlemlere dikkat çekilerek, belediyelerin banka ve sözleşmelerden kaynaklı kredi borçlarının ertelenmesi, genel bütçe paylarının ve borçlanma limitlerinin artırılması, toplu ulaşımda Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için hazine gelir desteği sağlanması talep edildi. Bunların yanı sıra, üç aylığına faturaların ertelenecek olması nedeniyle su ve kanalizasyon işlemlerinin sürdürülebilmesi için İller Bankası veya kamu bankalarından bu idarelere faizsiz ve geri ödemesi altı ay sonra başlayacak kredi temini istendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması için, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un başlattığı kampanya çerçevesinde 23 Nisan akşamı saat 21.00’de balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okunması çağrısı yapıldı.

Metni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Hatay büyükşehir belediye başkanları imzaladı.

DW/JD,HS

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