 CHP′li Özel ve Özkoç hakkında ″Altun″ soruşturması | TÜRKİYE | DW | 08.05.2020

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TÜRKİYE

CHP'li Özel ve Özkoç hakkında "Altun" soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kiraladığı arsayla ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kiraladığı arsayla ilgili açıklamaları nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, söz konusu soruşturma Altun'un avukatının şikayeti üzerine başlatıldı. Başsavcılık, şikayet dilekçesi kapsamında Cumhuriyet gazetesinde 14 Nisan 2020'de yayımlanan "Boğaz'da kaçak var" başlıklı haberi müteakiben sosyal medya hesaplarında ve bir kısım basın ve yayın organlarında yer alan açıklamaları nedeniyle Özel ile Özkoç hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma işlerinin sürdüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, suç duyurusu dilekçesinde "hukuka uygun gerçekleştirilen bir kiralama sürecinin Özel ve Özkoç tarafından siyasi ve rövanşist amaçlarla çarpıtıldığı ve gerçek dışı iddialarla onur, şeref ve saygınlığını rencide eden isnatlarda bulunulduğu" belirtildi. Dilekçede, "Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve re'sen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un Kuzguncuk'taki evinin yanında kiraladığı arazide inşa ettiği yapıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kaçak olduğu tespit edilmiş ve tutulan zapta göre yapı sahibi aykırılıkları ortadan kaldırma sözü vermişti. Altun'un bu araziyi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aylık 258 liraya kiraladığının ortaya çıkması da tartışma yaratmıştı.

DW/CÖ,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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