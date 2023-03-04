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CHP'den Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'le görüşmesine onay

2 saat önce

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le görüşmesine yeşil ışık yaktı.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya ilişkin sert açıklamaları ve bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi. Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı öncesi partisinin genel merkez binasında CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı ile görüşme gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek desteklerini ve alacağı her türlü kararda yanında olduklarını ifade ettiler" diye konuştu.

MYK sonrası CHP'den bir açıklama daha geldi. Açıklamada, Akşener'in adaylık çağrısı yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine Kılıçdaroğlu'nun olumlu yaklaştığı belirtildi. Belediye başkanlarının görüşmede, dün yaptıkları açıklamalara paralel olarak Kılıçdaroğlu'nun iradesine bağlılıklarını ifade edecekleri belirtilerek, "Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede 'iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini' iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler" denildi.

İYİ Parti: Başka isim üzerinde uzlaşma mümkün

Habertürk TV'nin yayına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Altılı Masa'da "bugüne kadar çoğunluk kararı alınmadığını, oy birliği kararı alındığını" söyledi. "Bazı konularda farklı düşünceler oldu, onlar dokümanlara girmedi" diyen Usta, "Biz imzalayalım Sayın Akşener kabul etmesin" gibi bir yaklaşımın olamayacağını ifade ederek, Akşener'in adaylık çağrısı yaptığı iki ismin de CHP rozeti taksa da aynı zamanda Millet İttifakı'nın adayı olduğunu vurguladı. Usta, "Adayın mutabakatla seçileceği hususunda irade ortaya konulursa kapı açık. Ancak yine dayatma olursa konuşmanın anlamı yok. Başka bir isim üzerinde mutabakat anlayışı da mümkün" ifadelerini kullandı.

Paçacı: Masadan kalkmadık, kaldırıldık

İYİ Parti'de de partili belediye başkanları Meral Akşener ile bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, masadan kalkmadıklarını, kaldırıldıklarını dile getirdi. "Önemli olan kazanmaktır, kazanılmasını temin etmektir. Bütün hassasiyetimiz budur" diyen Paçacı, "Genel Başkanımızı da kazanması yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna rağmen Altılı Masa'da feragat etti Ben 'Türkiye’nin önünü açmak için aday olmayacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez de, "Masadan ayrılmalarının söz konusu olmadığını" belirterek, “Biz masadayız fakat masadan kalkan beş kişi var" dedi. Çömez, "Krizin sağduyu ile çözüleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın TSİ 17'de beş liderle bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

 

DW / SÖ,ET

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