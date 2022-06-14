CHP'den SADAT için suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) SADAT hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP suç duyurusunda SADAT’ın anayasal düzeni cebir ve şiddet yoluyla değiştirme kastıyla hareket ettiğini iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP Heyeti, bugün Ankara Adliyesine gelerek SADAT hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda "Şüpheliler, ülkeyi kaosa sürüklemek, halkın iradesiyle ortaya çıkan seçim sonuçlarını yok etmek ve devletin Anayasayla güvence altına alınan niteliklerini ortadan kaldırmak için büyük suçlar işleyebilecek kapasitede bir suç örgütü kurmuşlardır. Bunun için Kanunlarımızda terör faaliyeti olarak belirtilen eylemleri sürdürmekten de çekinmemektedirler" denildi.

Suç duyurusunda "Sonuç olarak, şüphelilerin eylemleriyle Türk Ceza Kanununun 220, 309, 311, 312, 314'ncü maddeleri, 6136 sayılı Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ilgili hükümlerinde yer alan suçları işlemiş olduğu açıkça anlaşıldığından haklarında suç duyurusunda bulunma gereği doğmuştur" ifadeleri yer aldı.

Suç duyurusunda SADAT yetkilileri Adnan Tanrıverdi, Melih Tanrıverdi, Ersan Ergür, Mehmet Naci Efe, Haluk Yıldırım ve Mehmet Zelka; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak," "Anayasayı ihlal," "Yasama organına, hükümete, anayasal düzene ve devletin egemenliğine karşı suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme," "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" ve "Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefetle" suçlandı.

SADAT nedir ve iktidarla ilişkisi ne? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tezcan: SADAT suç örgütüdür

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki parti heyeti tarafından konu ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Tezcan açıklamada SADAT ile ilgili olarak, "Kanunlarımız karşısında paramiliter örgütlenmeler Türkiye’de suçtur. SADAT paramiliter örgütlenmesiyle Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde suç işlemek üzere kurulmuş ve sarayın da desteğini arkasına alarak faaliyet yürüten bir suç örgütüdür" ifadelerini kullandı.

Tezcan SADAT'ın kendi sitesinde açık bir şekilde "gayrinizami harp eğitimi ve terör eğitimi" verdiğini ikrar ettiğini belirterek mezunlarına verdikleri eğitim sonrası "suikast, sabotaj, bombalama" gibi yetenekleri kazandıklarını açıkça söyleyen bir "suç örgütü ile karşı karşıyayız" dedi. Tezcan bu faaliyetlerin tamamının Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olduğunu belirtti.

"Anayasal düzeni değiştirme hedefi içinde"

Tezcan SADAT'ın ASSAM yan kuruluşu üzerinden anayasal düzeni değiştirmek üzere bir devlet kurma hedefinde olduğunu açıkça ifade ettiğini söyledi.

Tezcan "SADAT bunları yaparken öte yandan bir yan kuruluşu olan aynı kişilerin birlikte hareket ettiği ASSAM adlı bir kuruluş eliyle anayasal düzeni değiştirmek üzere ASRİKA Federasyonu adı altında bir devlet kurarak, anayasal düzeni değiştirme hedefi içerisinde olduğunu açıkça ifade etmektedir" dedi.

Suç duyurusunda "SADAT ve ASSAM’ın yukarda açıklanan faaliyetleri birlikte ele alındığında, anayasal düzeni cebir ve şiddet yoluyla değiştirme kastıyla hareket eden sanıkların Türk Ceza Kanununun 309, 311, 312 ve 314'ncü maddelerinde düzenlenen suçları işledikleri sabittir" ifadeleri yer aldı.

Tezcan ayrıca SADAT yetkililerinin açıkça silah ticareti yaptığını ve bunun suç olduğunu söyledi.

DW, ANKA / SSB, JD