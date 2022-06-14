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Canan Kaftancıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile.
Canan Kaftancıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile.Fotoğraf: CHP Press Service/AP/picture alliance / ASSOCIATED PRESS
PolitikaTürkiye

CHP’den Kaftancıoğlu formülü: Sembolik başkanlık

Eray Görgülü
3 saat önce

CHP, Yargıtay’ın Canan Kaftancıoğlu kararının ardından İstanbul’da sembolik bir isimle yola devam etme kararı aldı. Buna göre yönetim kurulu içerisinden bir isim seçilecek. Kaftancıoğlu, vitrinde kalmaya devam edecek.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nunparti üyeliğini düşüren kararının ardından CHP yönetimi, bu kararı tanımayacağını ve Kaftancıoğlu’nun fiilen göreve devam edeceğini açıkladı. Parti üyeliği düşürülen ve hakkında siyasi yasak getirilen Kaftancıoğlu’nun fiilen il başkanlığına nasıl devam edeceği ise soru işaretlerine neden oldu.

Başkanlık için üç seçenek

Parti tüzüğüne göre CHP'de bir il başkanı istifa ettiğinde ya da başkanlığı düştüğünde yönetim kurulu, kendi içerisinden oy çokluğuyla yeni başkan seçebiliyor ya da oy birliği sağlanması şartıyla dışarıdan bir atama yapabiliyor. Bunun dışında Merkez Yürütme Kurulu’nun da il yönetimini olağanüstü kongreye götürmek üzere geçici bir başkan atama yetkisi bulunuyor.

Yönetim Kurulu kendi içerisinden başkan seçecek

Parti üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, CHP yönetimi arasında yapılan değerlendirmelerde ilk seçenekle yola devam etme kararının ağır bastığı öğrenildi. Buna göre CHP İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu, genel merkezin işaret edeceği bir ismi kendi içerisinden başkan olarak seçecek. İmza yetkisi, seçilecek başkanda olacak ancak Canan Kaftancıoğlu gayri resmi şekilde İstanbul İl Başkanı olarak parti içerisindeki faaliyetlerine devam edecek. Parti kaynakları, Kaftancıoğlu’nun parti etkinliklerine katılması, kürsü konuşması yapması gibi faaliyetlerine yönelik hukuki bir engel bulunmadığına dikkat çekti.

Salıcı: Hukuksuz kararı tanımıyoruz

Bu arada DW Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, hukuksuz bu kararı tanımadıklarını ifade etti. Salıcı, “Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’u kazanan örgütün başı olmasaydı, İstanbul’da iki seçim olmasına neden olan o süreç yaşanmamış olsaydı böyle bir karar verecekler miydi?” sorusunu yöneltti. Salıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kadın siyasetçiden intikam almak istediğini öne sürerek, “Aslında kendi hikayelerini inkar ediyorlar” ifadesini kullandı.

 

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