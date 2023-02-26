CHP'den Kılıçdaroğlu'na adaylık için tam yetki

Millet İttifakı'nın yaşanan deprem nedeniyle 2 Mart perşembe gününe ertelenen toplantısında somut aday isimleri değerlendirilecek. O toplantı öncesi iki önemli toplantı gerçekleştiren CHP'nin adayının da netleştiği ifade ediliyor.

CHP-İYİ Parti gerginliği sürer mi?

CHP ile İYİ Parti arasında altılı masada cumhurbaşkanı adaylığına dair artan karşılıklı açıklamalara deprem nedeniyle ara verilmişti. Ancak, 2 Mart'taki toplantı öncesi karşılıklı siyasi hamleler de gelmeye devam ederken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin yaptığı "Altılı masa noter değil" ve "kazanacak aday olmalı" açıklamaları CHP'de de yankı uyandırdı. CHP kurmayları, "Kılıçdaroğlu bu sözlere yanıt vermeyecektir" açıklaması yaparken DW Türkçe'ye konuşan bir kurmay, "Altılı masayı bir araya getiren, son dönem iktidara yön gösteren ve açıklamaları ile adeta iktidarı yöneten, kamuda deneyimi olan ve Türkiye'nin en büyük oy potansiyeli olan partinin genel başkanını 'bu isim kazanacak aday mıdır' diye sorgulamak yanlış bir söylemdir. Evet Kılıçdaroğlu kazanacak adaydır. Millet İttifakı'nın adayı da seçimi kazanacaktır" yorumu yaptı.

CHP kurmayları, İYİ Parti ile var olan karşılıklı açıklama ile gerginliklerinin adayın açıklanmasından sonra sona ereceğini de savundu. İYİ Parti'de ise kurmaylar, "Biz Kılıçdaroğlu'na karşı değiliz, kararın bir genel merkezde değil altılı masada alınacağına dair söylemimizin arkasındayız" değerlendirmesi yapmakla yetindi.

"Adayı altı lider belirleyeceğiz. İsim açıklamak şu anda doğru değil"

Bu tartışmalar yaşanırken CHP lideri, partisinin grup toplantısı ve ardından da Parti Meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Deprem bölgesinde görevli olan milletvekilleri toplantıya online katıldı. Kapalı grup toplantısı sonrasında CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç toplantıya ilişkin ortak açıklama yaptı. CHP grubu, Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verdi. Özgür Özel yaptığı açıklamada, ''CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme sürecinde oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tam yetkilendirilmiştir'' dedi.

Özgür Özel'in ''Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz hakkını kullandı. Aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar'' açıklaması da dikkat çekti. DW Türkçe'nin CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre toplantıda milletvekillerinin tamamı beklendiği gibi Kılıçdaroğlu'nun aday olması konusunda görüş beyan ederken, açıklamaya "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" ifadesi konulmasını da istedi. Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "Adayı altı lider belirleyeceğiz. İsim açıklamak şu anda doğru değil" diyerek isim konulmasına izin vermedi. CHP lideri, altılı masaya kendi adını taşıyacak ve aday olduğunu 2 Mart'taki toplantıda söyleyecek ve çıkacak karara da saygı duyacağını beyan edecek.

"Birilerine şirin görünmeyeceğiz"

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun PM toplantısında, "CHP sosyal demokratların partisidir. Orta Yol Yolcuları partisi değiliz biz. Solun, sosyal demokratların maksimum oyu yüzde 5'miş, 10'muş, 20'ymiş, 30'muş falan, bunlar duruşumuzu değiştirmez. Birilerine şirin gözükmek için vahşi neoliberalizmi pas mı geçeceğiz, 5'li çeteyi mi affedeceğiz? Hayır, biz neoliberalizme karşı sonuna kadar savaşacağız" dediği öğrenildi.

CHP'nin "mücadele partisi" olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun, "Neoliberalizmin ve onların yerli hamilerinin halkımıza reva gördüğü düzeni, birilerine şirin görünmek adına kabul etmeyi hiç düşünmüyorum" dediği belirtildi.

Akşener ile kritik görüşme

CHP tabanında ve yönetiminde adaylığı artık netleşen ancak altılı masanın kararını beklemeye başlayan Kılıçdaroğlu, 27 Şubat pazartesi günü de İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir araya gelecek. Bu toplantıda da son dönem yapılan karşılıklı açıklamalar çerçevesinde adaylık konusu değerlendirilecek. Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e partisindeki adaylık kararına dair bilgi vermesi beklenirken Akşener de bu hafta yapacağı milletvekilleri, GİK ve il başkanları toplantısını işaret edecek.

Akşener'in "ilgili kurullarda değerlendireceğiz" mesajı vermesi beklenirken İYİ Parti'de hâlâ Ekrem İmamoğlu isminin tabanda ön planda olduğu biliniyor. Akşener ise "CHP önermediği sürece İmamoğlu'nu masaya taşımayı" düşünmediğini söylemişti ancak tabandan gelen talepler üzerine bu konuda karar değiştirip değiştirmeyeceği ise süreçte netleştirilecek.

Aday 2 Mart'ta açıklanmayacak

2 Mart'taki Millet İttifakı'nın buluşmasında aday isimlerinin konuşulsa da bir adayın açıklanması beklenmiyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararı alıp almaması beklenecek. Erdoğan 10 Mart'ta karar alıp seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına karar verilirse adayın da mart ayının 2 veya 3. haftası açıklanması bekleniyor. Ancak seçimler 18 Haziran'da olacaksa bu sürecin Mart sonunu bulabileceği de ifade ediliyor.

Altılı masa kurmaylarından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu'na açık destek veren açıklamalar yapmıştı. Ayrıca masada DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin de Kılıçdaroğlu ismine net bir itirazı bulunmuyor.