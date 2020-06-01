 CHP’den havalimanlarında Covid-19 testi için soru önergesi | TÜRKİYE | DW | 01.07.2020

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TÜRKİYE

CHP’den havalimanlarında Covid-19 testi için soru önergesi

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının havalimanlarında 110 TL karşılığında test yaptırmalarına tepki gösteren CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Sağlık Bakanlığı'na soru öngergesi verdi.

Türkiye'de bazı havalimanlarında koronavirüs testi yapılıyor

Türkiye'de bazı havalimanlarında koronavirüs testi yapılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye'de bazı havalimanlarında bugünden itibaren uygulanmaya başlanan Covid-19 testlerinin Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları için ücretli olması nedeniyle TBMM'ye bir soru önergesi verdi.

Şevkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde, "Türkiye’den yurtdışına gidenlerden talep edilen 110 TL’lik test ücreti Anayasadaki eşitlik ilkesiyle bağdaşıyor mu?” diye sordu.

Özellikle Almanya'da yaşayan Türklerin bu uygulama nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirten CHP'li Şevkin, "Test yaptırmayanlar örneğin Almanya’ya döndüklerinde, Türkiye’nin riskli ülkeler listesinde yer alması nedeniyle 14 gün boyunca evlerinde karantinaya girmek zorunda kalacak” diye konuştu.

Soru önergesinde, 9 Mayıs tarihli 31122 sayılı Resmi Gazete'de SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5. maddesinin "b” bendinde, testlerin SGK tarafından karşılanacağı, vatandaştan para alınmayacağının belirtilmesine karşın yurtdışına çıkan vatandaşlardan, verilen IBAN numarasına 110 TL yatırmalarının istendiğini kaydeen Şevkin, "İkametgahı yurtdışında olan Türk vatandaşları ile mavi kartlılar test yaptırmak istediklerinde para ödemek zorunda bırakılıyor” dedi.

"Yurtdışında yaşayan vatandaşlar keyfi test yaptırmıyor"

Türkiye’de enfekte olduğundan kuşkulanan veya semptom gösterenlerden test için ücret talep edilmediğini, ancak belirti göstermeyenlerin test yaptırmaları durumunda ücret ödemek zorunda olduklarını ifade eden Şevkin, yurt dışına çıkacak vatandaşların da test yaptırmak mecburiyetinde olduklarını kaydederek, uygulamayı eleştirdi.

"Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Covid-19 testi yaptırmaları keyfi olarak görülemez. Nitekim Almanya Türkiye’yi pandemi  açısından riskli ülkeler listesinde değerlendirmektedir” diye konuşan Müzeyyen Şevkin, Almanya'nın vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

Seyahat uyarısı ve riskli ülke listelemesine rağmen Türkiye'ye gelen vatandaşların geri döndüklerinde karantina zorunluluğu gibi uygulamalardan korunmaları gerektiğine işaret eden Şevkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bunlara rağmen akrabalarını veya aile bireylerini görebilmek uğruna memleketlerine gelenler söz konusu testi yaptırmamaları halinde 14 gün boyuca evlerinde tecrit edilecekler. Buna uymayanlar ağır para cezalarına çarptırılabilecek. Almanya’ya döndüklerinde karantina zorunluluğu nedeniyle işlerine gidemeyecekler, çocuklar da 14 gün okula geç başlayabilecek. Almanya’nın  vatandaşlarına ve oturma hakları bulunanlara yönelik Türkiye’ye sehayat uyarısı yapması nedeniyle 14 gün geç işbaşı yapanlar işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.”

Soru önergesinde neler var?

Dr. Müzeyyen Şevkin'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle hazırladığı soru önergesinde şu sorulara yer verildi:

- Türkiye’den yurtdışına gidenlerden talep edilen 110 TL’lik test ücreti Anayasadaki eşitlik ilkesiyle bağdaşıyor mu?

- Türkiye Cumhuriyeti mavi kart sahiplerine seçme seçilme hakkı gibi hakların dışında vatandaşlık haklarından yararlanma taahhüdünde bulunmuştur. Şimdi bu uygulama ile mavi kart sahipleri dışlanmış olmuyor mu?

- Türkiye’de yaşayan vatandaşlardan ücret talep edilmezken Almanya’da yaşayan Türklerin test için ücret ödemek zorunda olmalarının mantığı nedir?

- Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Türkler test için ücret ödemek zorunda bırakılarak Türkiye’yi ziyaret ettikleri için cezalandırılmış olmuyor mu?

- Almanya’nın Türkiye’yi koronavirüs salgınında riskli ülkeler kategorisinde değenlendirmesi ve Türkiye’ye yönelik seyahat yasağı uygulamasından dolayı istenen testler nedeniyle vatandaşlarımızın para ödemek zorunda olmaları haklı bir yaklaşım mıdır?

- Gerek Anayasanın eşitlik ilkesi gerekse sağlığın insan hak ve özgürlükleri bağlamında değerlendirilmesine olan inançla testlerin ücretsiz yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız?

DW/TY,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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