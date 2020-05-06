CHP'den Gezmiş, Aslan ve İnan için kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2 Mayıs 1972'de çıkarılan 1586 sayılı "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun"un iptali için yasa teklifi sundu.

CHP Ankara milletvekili Tekin Bingöl, "Bu kanun teklifi ile fiilen ve toplum nezdinde itibarları zaten var olan üç fidanın hukuki olarak da itibarlarının iadesi amaçlanmaktadır. Söz konusu kanunun yürürlükten kaldırılması ile toplum vicdanında açılan derin tahribat bir nebze olsun giderilecektir" açıklamasında bulundu.

Gezmiş, Aslan ve İnan bundan 48 yıl önce, 6 Mayıs 1972'de idam edilmişti.

Yusuf Aslan

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal tarafından sunulan bir başka kanun teklifinde ise Gezmiş, Aslan ve İnan'ın isimlerinin "uygun görülecek" kamusal alanlara verilmesi istendi.

Tanal, söz konusu teklifin, Gezmiş, Aslan ve İnan'ın "canları pahasına verdikleri mücadelenin nesilden nesile aktarılmasını ve isimlerinin ölümsüzleşmesini" öngördüğünü belirtti.

CHP ve Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) vekiller geçmişte de "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun"un kaldırılması için yasa teklifleri sunmuşlardı. Ancak bu girişimler sonuç vermemişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Gezmiş, Aslan ve İnan'ın ölüm yıldönümü vesilesiyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İdam sehpasındaki son sözü 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' olan, bu ülkenin vatansever evlatlarını, Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı ve Hüseyin İnan'ı hasretle anıyorum. Unutmayın, vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Yaşasın bugün hala tam bağımsız Türkiye ülküsüne sahip çıkanlar; yılmadan mücadele edenler... #ÜçFidanÜçyürek" diye tweet attı.

DW/CÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe