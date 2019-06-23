CHP'den erken seçim açıklaması

CHP Genel Merkezinde İstanbul seçim sonuçlarını değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin erken seçime yönelik bir beklentisi olmadığı mesajını verdi. Öztrak, bir gazetecinin, "Erken seçim gündeminizde var mı?" şeklindeki sorusunu "Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir. Gerçekten seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır. Herkes kendi işine odaklanmalıdır. Belediyeler belediye işlerine yoğunlaşmalı, hükümet de asıl işine yoğunlaşmalıdır" diye yanıt verdi.

İstanbul seçimlerinde sandık başlarında görev yapan CHP'lilere teşekkür eden Öztrak, erken seçim yerine ülkenin içine girdiği ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın yollarının aranması gerektiğine işaret ederek şunları söyledi:

"Sandıkları bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İstanbul'da da Türkiye'de de her şey çok güzel olacaktır. Ekonominin sorumlusu benim dendi, bir yılda ekonominin geldiği durum ortada. Türkiye son 5 yıllık süreçte 8 ayda bir sandık başına gitmiş. Millet artık bu seçimlerle yoruldu. Genel Başkanımız krizden çıkmak için 13 maddeyi paylaştı. Yedi paket açıkladılar. Dengelendik, dengeleniyoruz dediler, kriz teğet geçecek sandılar ama yanıldılar. TL, Dolar karşısında yüzde 18 değer kaybetti."

Hükümete önlem çağrısı

Türkiye'nin ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Öztrak, hükümete çağrı yaparak, "Yapay gündemleri bırakıp ülkemizin gerçek gündemi olan ekonomiye dönme zamanı geldi" dedi. Türkiye'nin net döviz rezervinin 32 milyardan 6 milyar dolar azalışla 26 milyar dolara düştüğünü vurgulayan Öztrak, "İstanbul seçimi artık geride kaldığına göre memleket yönetimini, aile şirket yönetimi ile karıştırma dönemi bitmiştir" diye konuştu.

Seçimlerde vatandaşların oy kullanarak görevini yaptığını kaydeden CHP Sözcüsü, iktidara çağrı yaparak, "İnandırıcı olmayan laflarla kaybedecek vaktimiz yok. Zamanı çok dikkatli kullanmak zorundayız. Herkes şapkasını önüne koymalı. Yönetenler ekonomiyi bugün içinde bulunduğumuz yanlışları ne olduğunu samimiyetle tespit etmelidir. Saray yönetimi silkelenip kendine gelmeli" ifadelerini kullandı. .

Erdoğan'ın halkın sorunlarını görmezden geldiğini ileri süren Öztrak, "Mutfaktaki boş tencereyi nasıl dolduracağını düşünen milletimize tabiri caizse dürbünün tersiyle bakan Saray yönetimi artık silkelenip kendisine gelmelidir" dedi.

DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe