CHP'de tartışmalı aday belirleme süreci

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için adayların belirlenmesine ilişkin çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. CHP, 80'i il olmak üzere yaklaşık 1100 seçim çevresinde yerel seçimde yarışacak adaylarını belirledi.

Saatler süren Parti Meclisi (PM) toplantısında Hatay'dan aday gösterilen ve kamuoyunda geri çekilmesi beklentisi olan Lütfü Savaş ile ilgili bir karar alınmadı. Uzun tartışmaların yaşanmadığı toplantıda Genel Başkan Özgür Özel'e "aday değiştirme ve çekilen adaylar olması durumunda yerine aday belirleme" için yetki verildiği öğrenildi.

DW Türkçe'ye bilgi veren CHP'nin üst düzey bir yöneticisi, "Bu yetki sadece Lütfü Savaş için değil. 20 Şubat aday belirlemenin son günü, o güne kadar olası gelişmelere dair bir yetki" değerlendirmesi yaptı.

CHP'de Hatay'a "aday arayışı" çerçevesinde AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent ile de görüşüldüğü belirtilmiş ancak bir sonuç alınamamıştı.

Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş ile ilgili bir karar alınmadı Fotoğraf: privat

125 seçim çevresinde daha adaylar belirlendi

CHP'nin PM toplantısında aralarında üç büyükşehir belediyesinin de bulunduğu 125 seçim çevresinde daha belediye başkan adayları belirlendi. Buna göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Molu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zekai Sana oldu.

Toplam 80 ilde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP, elindeki 11 büyükşehirden 7'sinde aynı isimlerle devam etme kararı alırken, 4'ünde ise "değişim" dedi. Adana'da Zeydan Karalar, Ankara'da Mansur Yavaş, Antalya'da Muhittin Böcek, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Mersin'de Vahap Seçer ile devam kararı alınırken İzmir, Eskişehir, Muğla ve Tekirdağ'da ise mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilmedi.

CHP, 81 ilden sadece Şanlıurfa'da aday çıkarmama kararı da aldı. Burada "kent uzlaşısı" kapsamında partililerin DEM Parti'nin adayını desteklemeleri bekleniyor.

PM toplantısında İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçe adayları da belirlendi.

İstanbul'da da büyük oranda bir değişim yaşandı. CHP'li 14 ilçe belediye başkanından sadece 5'i yeniden aday gösterildi. Diğer 9 ilçede belediye başkanının değiştirilmesine karar verildi.

Avcılar, Adalar, Bakırköy, Sarıyer, Esenyurt, Şişli, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir'de mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmemesi kararı alındı. Özellikle Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olduğu için değiştirildiği iddia ediliyor. Ancak CHP yönetimi adaylar belirlenirken, bu dengelere bakılmadığını; eğilim yoklamaları ve anketlere göre karar alındığını savunuyor.

Bazı mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmemesi parti içinde tepkilere yol açarken, bazı isimler de istifa etti.

Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

CHP'de en dikkat çeken istifa eski Genel Sekreter ve eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. Bülent Ecevit'in Genel Başkan olduğu dönemde gençlik kollarında görev alan Gürsel Tekin, CHP'de birçok görevde bulunmuştu. Kadıköy belediye başkanlığına aday adayı olan ancak kendisine Esenyurt önerilmesi üzerine bu görevi de kabul eden Gürsel Tekin'in daha sonra bundan vazgeçilmesi üzerine istifa kararı aldığı ifade ediliyor.

Gürsel Tekin CHP'den istifa etti Fotoğraf: DW/H. Köylü

Gürsel Tekin istifa kararına ilişkin DW Türkçe açıklamalarda bulundu. "Kadıköy'e, Esenyurt'a aday gösterilmediğiniz için mi istifa ettiniz?" sorumuza Tekin, bu soruyu CHP Genel Merkezi yanıt verdikten sonra cevaplayacağını kaydetti ve "Benim ne kadar iyi CHP'li olduğumu en iyi CHP'liler bilir" yorumu yaptı.

Gürsel Tekin, "Ben bu partinin 40 yıldır müşahidi ve mücahidi oldum. Partide müteahhit olmadım diye suç mu işledim? Türkiye coğrafyasının her tarafında çok olumlu tepkiler mesajlar alıyorum. Ben 100 bin kilometre yol yaptım, Anadolu'yu gezdim. Halk beni iyi tanır" açıklaması yaptı. Bir süre sonra daha detaylı açıklamalar yapacağını söyleyen Tekin, "Benim istifam elbette şaşırtır, CHP'de her mevkide görevde yer aldım" dedi.

Tekin başka partiye geçmeyeceğini ve bir parti kurma amacı da olmadığını belirterek, "Bizim 'temiz eller' adlı bir grubumuz var. Onlarla yola devam edeceğim. Türkiye'nin temiz ellere ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Gürsel Tekin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da, "CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış, hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı bir yapı haline dönüşmüştür" ifadelerine yer verdi.

Tekin, CHP'nin "ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu" yerine "ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu" bir yapı haline dönüştüğünü savundu.

CHP'nin önde gelen isimlerinden Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de sosyal medyadan "Gürsel Tekin, CHP için değerdir, 'giderse gitsin' denilecek siyasetçi değildir" açıklaması yaptı.

CHP'de Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay da aday yapılmamaları üzerine partilerinden istifa etti.

Daha önce de Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, aday gösterilmemesi sonrasında partisinden istifa etmişti.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin destekçileri ise bugün İstanbul'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti.

DEM Parti Esenyurt'u görüşecek

DEM Parti'nin aday çıkaracağını duyurduğu yerler arasında yer alan İstanbul Esenyurt ve Adalar'da da açıklanan adaylara dair DEM Parti ile görüşme yapıldığı öğrenildi. DEM Parti'nin CHP'nin çıkardığı aday profiline itiraz etmediği, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i tercih ettiği öne sürüldü.

DEM Parti bu ilçelerde henüz bir aday çıkarıp çıkarmama kararını ise vermedi. DEM Parti, Cuma günü gerçekleştireceği Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında konuyu değerlendirecek. Ancak DEM Parti'den üst düzey yöneticilere göre CHP ile "İstanbul ilçelerine dair bir uzlaşı sağlanması zor" görünüyor.

Ayrıca DEM Parti'nin güçlü olduğu Mersin'in Toroslar ilçesinde de CHP aday çıkarmadı. Bu ilçede aday çıkarılıp çıkarılmamaya da DEM Parti ile devam eden görüşmelerin ardından karar verileceği öğrenildi.

Çankaya'da Hüseyin Can Güner aday gösterildi

CHP'de çok konuşulan isimlerden biri de Ankara'nın Çankaya ilçesinde belediye başkanlığına aday gösterilen Hüseyin Can Güner oldu. Mevcut başkan Alper Taşdelen'in yerine belirlenen 31 yaşındaki Güner'in aday adayı da olmaması eleştirilirken Genel Başkan Özgür Özel'in Parti Meclisi toplantısında, "Önceki dört gençlik kolu genel başkanı önerdi, Ankaralı Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri destekledi. Kimseyi ilişkilerine göre aday yapmıyoruz" açıklaması yaptığı öğrenildi.

Daha önce Veli Ağbaba ile çalışan Hüseyin Can Güner, Özgür Özel'in avukatlığını üstlenmesi yanı sıra Özel'e en yakın isimler arasında bulunuyor.

Güner, daha önce hakimlik ve savcılık mülakatlarında "Alevi" olduğu gerekçesiyle iki kez elenen isim olarak biliniyor.

CHP'de adaylar nasıl belirleniyor?

CHP'de ön seçim yapılan yerler dışında adaylar farklı yöntemlerle belirleniyor. İl başkanlarının görüşleri, ilde veya ilçede parti üyeleri ve parti üyesi olmayanlar ile yapılan eğilim yoklamaları ve anketler dikkate alınıyor. CHP'nin güçlü olduğu ilçelerde Genel Başkan Özgür Özel'in de kendi yetkisini kullanarak aday önerdiği biliniyor. Ortaya çıkan veriler ışığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmeler sonrasında liste Parti Meclisi'ne sunuluyor.

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