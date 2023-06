CHP'de kongre süreci başlıyor

CHP sözcüsü Faik Öztrak, partinin dün atanan Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) bugün gerçekleştirilen ilk toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Siyaseten de, ahlaken de meşru olmayan bir seçim yaşandığını" savunan Öztrak, her iki seçmenden birinin oyunu Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiğini, ancak istedikleri sonuca ulaşamadıklarını söyledi. "Tekrarlıyoruz, bugün bizler için Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki 8'inci gün değil, yerel seçim sürecinin 8'incü günüdür. Son seçimden bu yana geçen sürede; hem geçen seçimle ilgili özeleştirilerimize devam ediyor hem de yaklaşan yerel seçime hazırlıklarımızı başlatıyoruz" diyen Öztrak, Parti Meclisi toplantısında yapılan değerlendirmeler ışığında, kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verildiğini belirtti.

"Ekim ortası olabilir, bakalım"

Öztrak, takvimle ilgili kendisine yöneltilen soruya ise net yanıt vermedi, "Ekim, Ekim ortası olabilir. Bakalım" demekle yetindi. CHP sözcüsü kurultay tarihi ile ilgili bir soruyu da "Kongre takvimi başlatma kararı aldık, en hızlı şekilde tamamlayacağız" diye yanıtladı.

Faik Öztrak, ayrıca parti tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dönük, parti örgütünün taleplerini dikkate alacak bir komisyonun kurulmasına da karar verildiğini açıkladı.

İstifa sorusuna "CHP çadır partisi değildir" yanıtı

CHP sözcüsü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyi düşünüp düşünmediği şeklindeki soruya ise "CHP çadır partisi değildir, kimse tek başına aklına estiği gibi karar alamaz, bütün kararlar yetkili kurullarda tartışılarak alınır. Bizi başka partilerle karıştırmayın" yanıtını verdi.

CHP sözcüsü Faik Öztrak Fotoğraf: DW/H. Köylü

14 Mayıs seçimlerinden bu yana Türk Lirasının Dolar karşısında yüzde 9 değer kaybettiğini, Merkez Bankası’nın döviz kasasının boşaltılmış durumda olduğunu söyleyen Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı olarak atamasıyla ilgili olarak, "Şimdi Erdoğan, geçmişte olmadık hakaretler ettikleri, Halk Bankası’nı dolandırmakla suçladığı isimlerden birini, Sn. Mehmet Şimşek’i dışarıdan para bulsun diye yeniden göreve getirdi" ifadesini kullandı.

Şimşek'e "Dolandırıcılık iddiasını sineye çekecek misiniz?" sorusu

Şimşek'in göreve başlarken "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka bir seçeneği kalmadığı" şeklindeki sözünü hatırlatan Öztrak, "Yani parayı bulmasının şartının, Sarayın uyguladığı 'akıl dışı' politikalardan vazgeçmesi olduğunu ifade etti. Yeni Bakan bu sözlerle Saray’ın 'faiz sebep, enflasyon netice' şeklinde özetlenebilecek safsatasının, ve ucube Türkiye Modelinin, 'akıl dışı', 'aklın kurallarına dayanmayan', 'ölçüsüz ve hesapsız' olduğunu ilan etti. 'Epistemolojik kopuştan kopacaklarını' söylemiş oldu. Şimdi Erdoğan’a sormak gerek; milleti hayat pahalılığı ile işsizlik arasında ezen, milletin 418 milyar dolarını yandaşlarına peşkeş çeken, Merkez Bankasının döviz kasasına 80 milyar dolar açık verdiren, akıl dışı safsataların, irrasyonel politikaların sahibi olarak millete ne diyeceksiniz?" şeklinde konuştu.

Öztrak, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e ise "Sayın Bakan, Erdoğan’ın sizinle ilgili Halk Bankası’nda yolsuzluk iddialarını sineye çekecek misiniz? 2018 ve 2019 seçimlerinde 128 milyar doların Merkez Bankası’nın arka kapısından kimlere satıldığını, yine bu son seçimde, bir o kadar rezervin daha kimlere satıldığını araştırıp kamuoyuna açıklayacak mısınız? Yoksa kendinizden önceki dönemde yaşanan hukuksuzlukların üstünü örten bir Bakan olarak tarihe geçmeyi mi tercih edeceksiniz?" sorularını yöneltti.

"Ordu ve MİT siyasetin unsuru haline getiriliyor"

CHP sözcüsü, Erdoğan'ın yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yaptığı bazı atamaları da eleştirerek "Darbeyi eniştesinden öğrenen Erdoğan, 'Sır küpüm' dediği dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanını Dışişleri Bakanı atıyor. Yetmiyor, Milli Savunma Bakanlığına da ikinci defa bir Genelkurmay Başkanını atıyor. Genelkurmay Başkanlarının sivil hükümetlerde Milli Savunma Bakanı olmasını usul haline getiriyor. Bu nasıl bir sivilleşme anlamak mümkün değil. Bu yapılanlar, orduyu ve istihbarat teşkilatını siyasetin bir unsuru haline getiriyor" diye konuştu.

"Can Atalay'ı derhal serbest bırakın"

Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay'ın hala tahliye edilmediğine işaret eden Öztrak, "Seçilmiş bir milletvekili bugün hukuksuzca, hakkında kesin karar olmadan hapiste tutuluyor. Genel Başkanımızın da belirttiği gibi bu, sadece Can Atalay’ı değil, ona oy veren tüm insanları tutuklamak anlamına gelir. Ve buradan Saray’ı da, Sarayın hâkimlerini de uyarıyoruz: Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Milletin vekil seçtiği Can Atalay’ı, milletin iradesini derhal serbest bırakın!" çağrısı yaptı.

DW/BK,HT

