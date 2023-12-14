CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına da Mansur Yavaş'ı aday göstermeye karar verdi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel kamuoyuna yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız; İstanbul’u AKP’nin talancı belediyecilik anlayışından kurtaran ve halkçı belediyecilik anlayışıyla tanıştıran, Sayın Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ise, Ankara’yı parsel parsel satanlardan kurtaran, Ankara’yı sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştıran Sn. Mansur Yavaş" dedi.

CHP'nin dördü büyükşehir belediye başkan adayı olmak üzere 227 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını belirlediğini söyleyen Yücel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mustafa Bozbey ve Balıkesir Büyükşehir Beledyie Başkan Adayının da Ahmet Akın olduğunu belirtti.

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, 2019’dan bu yana Türkiye'nin yarısını sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştırdık. Türkiye'nin yarısı CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetilmektedir" diyen Yücel "Belediyelerimiz geçtiğimiz 4 yılda başta pandemi olmak üzere deprem, sel gibi doğal afet süreçlerinde, halkımızın yanında olmuştur. Vatandaşımızın ihtiyaç ve taleplerini yüksek organizasyon yetenekleriyle hızlı bir şekilde karşılamışlardır. İnanıyoruz ki 31 Mart seçimlerinde insan odaklı politikalarımızla vatandaşımıza, sıcak bir el uzatan belediyelerimizin sayısını arttıracağız" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan oldu. Özcan X hesabından yaptığı açıklamada CHP kadrolarına teşekkür ederek "Selam olsun, Atatürkçü yurtseverlere, ulus devletin teminatı Türk milliyetçilerine" ifadelerini kullandı.

DW / EC, GY

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