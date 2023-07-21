CHP'de gözlerin çevrildiği toplantı

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan "değişim" tartışmalarıyla birlikte parti içi muhalefet toplantıları artıyor. Süreçteki en kritik toplantılardan biri ise Pazar günü yapılacak.

CHP'de seçimlerin kaybedilmesi ile başlayan "değişim" tartışmaları, il ve ilçe başkanlarının görevden alınma süreçleri, "değişimin" ele alındığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğindeki Zoom toplantısının sızdırılması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli anlaşmaya dair tartışmalar, Pazar günü saat 13.00'da yapılacak Parti Meclisi toplantısının ana gündemini oluşturacak.

Parti içerisindeki muhalif kanadın, güç gösterisini alınacak kararlardaki oylamada yapmayı planladığı öne sürülüyor. Ancak CHP tüzüğüne göre muhaliflerin işi pek de kolay değil. Kemal Kılıçdaroğlu ise, Cumartesi günü il teşkilatlarının başkanları ile bir araya gelecek.

Zoom toplantısının ana gündemiydi

Pazar günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısının 10 maddelik gündeminde ise kritik başlıklar var. Ekonomideki gelişmelerin yanı sıra, Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP), CHP'ye katılımı gibi konular ele alınacak. Ancak asıl tartışmalı başlıklar, Muş, Ağrı, Mardin, Kayseri il başkanı ve il yönetimleri ile İstanbul Beykoz ilçe başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alınmasına dair Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararına ilişkin görüşme olacak.

Dört il başkanı ile bir ilçe yönetimi 5 Temmuz'daki MYK toplantısında görevden alınmıştı. Bu görevden alınma kararı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve bazı CHP'nin önde gelen isimlerinin internete sızan Zoom toplantısının ana gündemini oluşturuyordu. Görevden almalara karşı gerekirse olağanüstü PM toplantısı süreçlerinin değerlendirildiği toplantı internete sızmadan hemen önce Kılıçdaroğlu, PM'nin 23 Temmuz'da toplanacağını duyurmuştu.

Oylamanın mesajı ne olacak?

Toplanacak PM'de il ve ilçe başkanları ile ilgili süreçler tek tek ele alınacak ve MYK'nın aldığı görevden alma kararları PM'nin görüş ve onayına sunulacak. PM bu kararı yanlış bulursa görevden alınan isimler iade edilecek. Söz konusu oylama her il ve ilçe başkanı için ayrı ayrı ve gizli yapılacak.

Bu noktada CHP Tüzüğü'nün 25. maddesi devreye giriyor. MYK kararı ile görevden almalarda "salt çoğunluk" değil, "nitelikli çoğunluk" aranıyor. Yani 60 kişilik PM'de görevden almalara yönelik itirazın kabul edilebilmesi için 40 üyenin onay vermesi gerekiyor.

Muhalif ya da "değişimci" olarak nitelendirilen kanadın, beklenen 30 oyu aşıp, örneğin 35 üyeden destek alması halinde dahi il ve ilçe başkanları görevine dönemeyecek. CHP kulislerinde muhaliflerin 40 kişiye ulaşmasının zor olduğu yorumu yapılırken, Beykoz İlçe Başkanı"nın görevden alınması kararına itiraz edecek 40 üye bulunmasının nispeten daha olası olduğu yorumları yapılıyor.

Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde bir araya gelmişti Fotoğraf: Aytac Una/AA/picture alliance

Ancak muhalif kanat oylamalarda 30 üyeyi geçen bir çoğunluğa ulaşırsa, "Parti Meclisi'nde çoğunluğa ulaştık" gerekçesi ile olası bir "olağanüstü kurultay" sürecini başlatabilir.

Bu noktada da genel merkez yönetiminin, 40 oya ulaşamayan muhalifler için, "bekledikleri kararı aldıramadılar" yorumunu yapmasının önü açılacak. Her iki durumda# genel merkez yönetimi de muhalif kanat da kurultaya giden süreçte oylamaya dair siyasi yorumlar yapabilecek. Muhalif kanat oylamalarda 30'un altında kalırsa bu kez PM'de Kılıçdaroğlu'nun çoğunluk gücü de ortaya çıkmış olacak. Bu nedenle her kurmayın gözü oylamadan çıkacak rakamlarda olacak.

"Olağanüstü kurultay" zemini olur mu?

İnternete düşen Zoom toplantısının bir bölümünde İmamoğlu, "Olağanüstü kurultay süreci olabilir mi, olgunlaşabilir mi buna dair bir zemin var mı?" sorusunu dile getirmiş ve PM'deki dengeler ele alınmıştı. Pazar günkü oylamada da bu "zemin" daha net ortaya çıkmış olacak.

CHP'de "değişim" talep eden kanat, Kılıçdaroğlu'nun Habertürk'te katıldığı programda "yerel seçimden önce kurultay yapılmalı" sözlerinin de önemli olduğunu ifade ederken, genel merkezin bu kararı alması durumunda "olağanüstü kurultay" için adımların atılmayacağını değerlendiriyor. Muhaliflerde ise kurultayın en geç Kasım ayında toplanması görüşü hakim.

Süreçte Parti Meclisi'nin toplantıya çağrılarak mı, yoksa delegeler üzerinden imza toplanarak mı yol izleneceğine ise CHP yönetiminin alacağı kurultay kararı etkili olacak.

Ümit Özdağ da gündem

Parti Meclisi toplantısında görevden alma ve "değişim" tartışmalarının yanı sıra yerel seçim süreci, ittifaktaki gelişmeler ile Ümit Özdağ ile yapıldığı açıklanan "gizli" protokolün de gündeme getirilmesi bekleniyor. Özellikle ittifak ile ilişkilerin sarsılmaması ve yerel seçimde de sürdürülmesi gerektiğini düşünen CHP'liler, ittifak partileri ile daha dengeli ilişkiler kurulması gerektiğini dillendirecek.

Özdağ ile yapılan "gizli" protokolün bazı eski MYK üyelerinde de rahatsızlık yarattığı kaydediliyor. Altılı Masa kurmaylarından da Özdağ ile yapılan ve üç bakanlık verildiği iddia edilen "gizli" protokole dair sert açıklamalar gelmişti.

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