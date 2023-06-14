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Kılıçdaroğlu - İmamoğlu anlaştı mı?

Kıvanç El
2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından ilk "değişim" çıkışını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile üçüncü kez bir araya geldi. Görüşmede hangi konular neler öne çıktı?

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu (Arşiv)
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu (Arşiv)Fotoğraf: ANKA Agentur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından ilk "değişim" çıkışını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile üçüncü kez bir araya geldi. Görüşmede, partideki liderlik ve yönetim tartışmalarıyla özdeşleşen "değişim" çağrıları ve kurultay süreci ele alındı.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında da "Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" diye konuşmuştu.

Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerindeki Kılıçdaroğlu - İmamoğlu görüşmesi yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin tamamına yakınının baş başa gerçekleştiği kaydedildi. İki ismin de toplantıdan ayrılırken oldukça keyifli olduğu dikkat çekti.

İmamoğlu'nun hedefi genel başkanlık mı?

DW Türkçe'nin görüşmeye dair edindiği bilgiye göre İmamoğlu görüşmede adaylık mesajı vermedi. Ayrıca "Genel başkan ben olayım" gibi bir talebi olmadığı, ancak "değişimin önemli aktörü" ve "değişimi yöneten isimlerden" olmayı istediği kaydedildi. Her iki isim de "değişim" başlığında ortak kanaate varmasına karşın değişimin ne çerçevede olacağı, söylem olarak mı yönetim olarak mı kastedildiğinin dillendirilmediği belirtildi.

İmamoğlu'nun hem yapısal hem de siyasal değişim sürecini yöneten isimlerden olmak istediği ve "Kadro hareketi yaratmalıyız" dediği kaydediliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun bu noktada tüm muhalif kanatlarla iletişim halinde sürecin yönetilmesi gerektiğini Kılıçdaroğlu’na ilettiği; örneğin İlhan Cihaner’in başını çektiği "Gelecek için Biz" grubunun da, genel başkan adayı olma çalışmaları yapan Gürsel Tekin'in de, ayrı parti kuran Muharrem İnce'nin de, partide ulusalcılar olarak adlandırılan muhalif isimlerin de değişim sürecinin bir parçası haline getirilmesini savunduğu öğrenildi.

İmamoğlu’nun daha önceki görüşmelerde Kılıçdaroğlu için gündeme getirdiği "onursal genel başkanlık" önerisinin de hala masada olduğu ifade ediliyor.

İBB uzlaşısı

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başında yerel seçimlere gidilmesinin önemine vurgu yaptığı bunu da, "Seçimlere giderken İstanbul'u AKP'ye teslim etmek kendi ayağımıza sıkmak olur" şeklinde dillendirdiği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun da belediye seçimlerine hazırlanmasının daha doğru olduğu görüşünü savunuyor. İmamoğl'nun da İBB'deki görevinin öneminin farkında olduğu mesajını ilettiği, ayrıca "Ben de AKP'ye bırakmak istemiyorum" dediği de kaydedildi. Ancak İmamoğlu'nun tatmin edici bir değişimin yapılamaması durumunda 2024 yerel seçiminde büyükşehirlerde sıkıntılı süreç yaşanacağını savunduğu, "Istanbul adayı ben olayım veya başkası olsun önemli olan burada değişimi başlatıp sonuçlandırmak. Bunu yaparsak sadece başkanlık değil belediye meclisinde de çoğunluğu sağlayabiliriz" görüşünde olduğu kaydedildi.

İmamoğlu’nun "aday olayım veya olmayayım" şeklindeki ifadesi ile kastının da hakkındaki yargı sürecinin hızlandırılıp "yasaklı hale getirilme" olasılığı nedeniyle olduğu belirtildi.

Özgür Özel "ortak aday" olur mu?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de yaptığı değişim çağrısı sonrası hem Kılıçdaroğlu hem de İmamoğlu ile anlaşarak adaylık açıklaması yaptığı iddia edildi. Özgür Özel, böyle bir danışıklı dövüş sürecinin olmadığına dair açıklama yaparken İmamoğlu’nun Özgür Özel ismine itiraz etmeyeceği, asıl amacın da isimlerden çok partideki değişim ve dönüşüm süreci olduğunu savunduğu vurgulanıyor.

CHP'de ilçe ve il kongrelerinin tamamlanması ve ardından da kurultay yapılması için 4 aylık bir süre var. Kurultaya giderken bugünden genel başkan adayı veya başka bir yapının konuşulmasının da Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tarafından 'erken olduğu' savunulurken, süreç içerisinde yapılacak temaslar ile kurultayın ana mesajı ve yapısının da şekilleneceği ifade ediliyor.

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