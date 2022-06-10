CHP'de adaylık hesapları: Kriter kazanabilirlik

CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ismi adaylık için ön plana çıksa da parti içinde adayın kim olacağı konusunda görüş birliği sağlanabilmiş değil. CHP içinde de İYİ Parti gibi "kazanabilirlik kriteri" öne çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklamasının ardından gözler bir kez daha muhalefetin adayına çevrildi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için çalışmalarını yürüten altılı masada henüz aday ismi dile getirilmese de CHP'de son dönemde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi tartışılıyor. Ancak hem diğer partiler açısından hem de CHP içerisinde halen soru işaretleri bulunuyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Nisan ayının sonunda partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada partililere "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri adaylık sinyali olarak değerlendirilmişti. Kılıçdaroğlu'nun üç hafta önce İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting için de parti içerisinde "Adaylığını ilan etti" yorumları yapıldı. Mitingin ardından parti yöneticileri son dönemde "Adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamalarında bulundu.

Ancak DW Türkçe'nin genel merkez yöneticileri ve parti örgütünden edindiği bilgiye göre CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda henüz tam bir fikir birliğine varılabilmiş değil.

Örgüt de "kazanabilirlik" diyor

Altılı masayı oluşturan diğer partilerin yöneticileri tarafından da sık sık dile getirilen "kazanabilirlik kriteri"ni Kılıçdaroğlu da öncelik olarak görüyor. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde "Aday olacak kişinin en az 3-4 puan önde olması gerekiyor. Bu kriterin göz önünde bulundurulması gerekiyor" dediği belirtiliyor. Genel merkez yöneticileri ile milletvekillerinin il ziyaretlerinde de örgütler tarafından yapılan değerlendirmelerde bu kriterin önemine dikkat çekiliyor.

Parti örgütü yöneticilerinin "tek adam yönetiminden kurtulmak için bu seçimin çok önemli olduğunu, bu nedenle de kazanabilirlik kriterini öncelik olarak gördükleri" görüşünde oldukları ifade ediliyor.

Genel başkanlık beklentisi

Parti içerisinde de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda farklı görüşler dile getiriliyor. CHP'li bazı yetkililer, adaylık konusunda genel merkezde farklı ekiplerin oluştuğuna dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanan ve şimdiden anketlerde önde çıktığını savunan yöneticiler, altılı masanın aday olarak Kılıçdaroğlu'nu göstermesi gerektiğini savunuyor.

Bunun yanında genel merkezde Kılıçdaroğlu sonrasında genel başkanlık beklentisi oluşan bazı isimler de bulunuyor. Bu isimlerin Kılıçdaroğlu'nu adaylık konusunda koşulsuz şartsız desteklediği iddia ediliyor. Diğer yandan siyasi geleceğini Kılıçdaroğlu ile birlikte gören ve seçimi kazanacağına inanan partililer de aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Bir ekip ise Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağı ve seçim sonrasında genel merkezdeki konumlarını kaybedeceklerini düşündüğü için Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyen ekipler arasında da İmamoğlu destekçilerinin son dönemde sessiz kaldığı gözlemleniyor.

İmamoğlu'nun Karadeniz turu sonrası aldığı eleştirilerin bu sessizlikte etkili olduğu ifade ediliyor. Belediye başkanlarını destekleyen partililerin de gerekçelerinden birini kazanabilirlik kriteri oluşturuyor.

Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Fotoğraf: DHA

İYİ Partililer çekinceli

Parti içerisinde adaylıkla ilgili değerlendirmeler yapılırken "Alevilik" tartışması da gündeme geliyor. Bazı Alevi örgütlerinin "Kemal Kılıçdaroğlu seçilemezse partideki etkimizi yitiririz, güç kaybederiz" şeklinde uyarılarda bulunduğu iddiaları gündeme gelirken İYİ Parti cephesinden gelen açıklama tartışmayı başka bir boyuta taşıdı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, önceki gün katıldığı bir programda "Alevi kimliği Sünniler için endişe" ifadesini kullanmış, ardından da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu sözler için Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemişti. Daha sonra Oral da Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi.

İYİ Partili yetkililer ise Oral'ın açıklamalarını doğru bulmasa da adaylık konusundaki çekincelerini kulislerde dile getiriyordu. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önündeki ankette Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere üç ismin bulunduğunu belirtmiş ancak Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmemişti. İYİ Partililer, bir süredir kulislerde yaptıkları değerlendirmelerde Kılıçdaroğlu'na saygı duyduklarını, ancak adaylık için kazanabilirlik kriterinin olmazsa olmaz şartlardan biri olduğunu ifade ediyor.