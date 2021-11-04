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CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (kısaca CHP), 9 Eylül 1923'te kuruldu. Partinin çizgisi altı ok olarak da tabir edilen Atatürk ilkelerine dayanır.

CHP ana muhalefet partisi konumuyla parlamentoda çalışmalarını sürdürmektedir. 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 25,31 oranında oy alan CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında Türkiye'nin ikinci büyük partisi konumunda.

ARCHIV - Beamte der Bundespolizei führen am Flughafen Frankfurt am Main bei Reisenden, die gerade ihr Flugzeug über die Gangway verlasen haben, eine Dokumentensichtung durch (Archivfoto vom 19.08.2010). Ihre Kunden: Ausländer in Not, sogar Kinder waren dabei. Als Schleuser sollen sechs Männer versucht haben, diese Menschen illegal über die deutsche Grenze zu bringen. Nun steht die Bande vor Gericht. Aber nur die kleineren Fische brechen beim Prozess ihr Schweigen. Foto: Marius Becker dpa/lhe (zu lhe-BLICKPUNKT vom 27.07.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı davası başlıyor 04.11.2021

Gri pasaportlarla Almanya'ya insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla ilgili Almanya'daki ilk dava başlıyor. Pasaportların çıkarılmasını sağlayan sahte davetiyeleri yollayan Ersin K. Hannover'de hakim karşısına çıkacak.
Parteitag der Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) in Ankara Schlagworte: Türkei, Partei der Nationalistischen Bewegung, Ankara, Devlet Bahceli Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: DHA (türkische Nachrichtenagentur) Die Fotos sind von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch. Wo wurde das Bild aufgenommen? Ankara Bildbeschreibung: Parteitag der rechtsextremen Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) findet in Ankara statt. Devlet Bahceli wurde erneut zum Parteivorsitz gewählt.

Bahçeli yeni bir seçim stratejisi üzerinde mi çalışıyor? 02.11.2021

Bahçeli’nin “Anadolu’yla temas kuracağız” çıkışı seçim havasındaki Ankara siyasetini hareketlendirdi. MHP’de bu çıkışın seçimle ilgisi olmadığı konuşulsa da gözlemcilere göre Bahçeli yeni bir seçim stratejisi peşinde.

People pay visit to Anitkabir in Ankara during the 100th anniversary of May 19th Commemoration of Ataturk, Youth and Sports Day. (c) DW/Nimet Kıraç

Anıtkabir'deki törene bazı gazetecilerin alınmaması tepki topladı 29.10.2021

Anıtkabir'deki törene bazı gazetecilerin alınmamasına CHP lideri Kılıçdaroğlu tepki gösterirken, basın meslek örgütleri uygulamayı "basın özgürlüğüne müdahale" olarak nitelendirip, kınadı.

"AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" | Nevşin Mengü Soruyor 28.10.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da MAK Danışmanlık YK Başkanı Mehmet Ali Kulat, "AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise tezkereye "hayır" deme kararını, hem parti içinde hem de seçmenlerden gelen talepleri dikkate alarak verdiklerini söyledi. Salıcı ayrıca Türkiye'de egemen olan siyasi dilin "Bahçeli'nin dili" olduğunu söyledi.
ANKARA, TURKEY - APRIL 21: Chairman of the Republican People's Party (CHP) Kemal Kilicdaroglu is seen as he is being attacked by a group of people after a funeral ceremony of Turkish martyred Infantry Yener Kirikci at Cubuk district of Ankara, Turkey on April 21, 2019. Metin Aktas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

AKP'nin linç girişimi videosu soru işaretleri yarattı 28.10.2021

Kılıçdaroğlu, meclis grup toplantısında linç girişimi görüntülerini izleten Erdoğan'a "Korkmuyorum" dedi. Eski AKP'li Yeneroğlu, Erdoğan'ın 2019'daki saldırı sonrası "geçmiş olsun" mesajlarını yasakladığını açıkladı.
Nur für die türkische Redaktion! *** CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU, IYI PARTI GENEL BASKANI MERAL AKSENER'I ZIYARET ETTI. IKI LIDER GORUSMENIN ARDINDAN ORTAK ACIKLAMADA BULUNDU. FOTO-ANKARA-DHA. Kemal Kilicdaroglu, Vorsitzender der CHP und Meral Aksener Vorsitzende der IYI Partei in der Türkei. Copyright: Demirören Nachrichten Agentur, DHA. Alle Rechte sind frei für DW.

Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı olur mu? 26.10.2021

TSK'ya sınır ötesi operasyonun yolunu açan tezkereye CHP karşı çıkarken İYİ Parti'nin "evet" demesi dikkatleri Millet İttifakı'na çevirdi. Peki bu tutum farklılığı Millet İttifakı'nda çatlağa yol açabilir mi?

A picture taken on April 20, 2018 in Ankara shows a general view of the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) as debate motion on proposed early presidential and parliamentary elections begin. - Turkish President called snap elections for June 24, bringing the polls forward by a year-and-a-half. The election will hasten the transition to a new presidential system -- which critics fear will mark the start of one man rule -- due to come into force after the polls. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Irak-Suriye tezkeresi TBMM'den geçti 26.10.2021

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin iki yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

A picture taken on April 20, 2018 in Ankara shows a general view of the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) as debate motion on proposed early presidential and parliamentary elections begin. - Turkish President called snap elections for June 24, bringing the polls forward by a year-and-a-half. The election will hasten the transition to a new presidential system -- which critics fear will mark the start of one man rule -- due to come into force after the polls. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

CHP tezkereye "ret" oyu verecek 26.10.2021

CHP, Meclis Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkereye ret oyu verecek.

Steinach am Brenner 23.08.2017, Mautstelle, Schoenberg, AUT, Grenzkontrollen, Medientermin Schengen-Kontrollen der Polizei mit Unterstuetzung durch das Oesterreichische Bundesheer auf der A13, im Bild ein Polizeibeamter bei Passkontrolle // during border controls of the Austrian Federal Police and the Austrian Army on the highway at the in Steinach am Brenner, Austria on 2017/08/18. PUBLICATIONxNOTxINxAUT EX_JAK Steinach at Burners 23 08 2017 Tollgate Schoenberg AUT Border controls Medientermin Schengen Controls the Police with Support through the Oesterreichische Federal army on the A13 in Picture a Police officials at Passport control during Border Controls of The Austrian Federal Police and The Austrian Army ON The Highway AT The in Steinach at Burners Austria ON 2017 08 18 PUBLICATIONxNOTxINxAUT EX_JAK

Almanya'daki ilk gri pasaport davası Hannover'de başlıyor 22.10.2021

Türkiye'de Nisan ayında gündeme gelen ve belediyelerin gri yani hizmet pasaportlarıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarıyla bağlantılı Almanya’da ilk dava 5 Kasım'da Hannover'de başlıyor.
ANKARA, TURKEY - APRIL 8: Chairman of the Republican People's Party (CHP) Kemal Kilicdaroglu and Leader of the IYI Party Meral Aksener (not seen) hold a press conference after their meeting at IYI Party headquarters in Ankara, Turkey on April 8, 2019. Mehmet Ali Ozcan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a: Sen kimsin? 19.10.2021

CHP lideri Kılıçdaroğlu, paralel devlet tartışmalarıyla gündeme gelen TÜGVA ve kurucuları arasında yer alan Bilal Erdoğan'a yüklendi.
ANKARA, TURKEY - APRIL 8: Chairman of the Republican People's Party (CHP) Kemal Kilicdaroglu and Leader of the IYI Party Meral Aksener (not seen) hold a press conference after their meeting at IYI Party headquarters in Ankara, Turkey on April 8, 2019. Mehmet Ali Ozcan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Bürokrasi tartışması: Üstünlük muhalefette mi? 18.10.2021

Kılıçdaroğlu’nun bürokratlarla ilgili açıklamalarıyla başlayan tartışma büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulunurken uzmanlara göre, psikolojik üstünlük muhalefetin eline geçti.

DW Haber - 18.10.2021 18.10.2021

DW Haber'de bugün: Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiyi baskı altına alması mümkün mü?, AKP karşıtı paylaşım ihraç gerekçesi olmuş, 2015'te Dilek Doğan'ı vuran polis, cezası onanırsa 45 gün yatacak, Erasmus'ta hibe şoku: Öğrencilerin sıkıntıları sürüyor.

Turkish President Tayyip Erdogan attends a meeting with Russian President Vladimir Putin in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Erdoğan'dan "siyasi cinayet" iddiaları için inceleme talebi 18.10.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "siyasi cinayet" iddiaları tartışmalara neden olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan talepte bulundu.
ANKARA, TURKEY - APRIL 8: Chairman of the Republican People's Party (CHP) Kemal Kilicdaroglu and Leader of the IYI Party Meral Aksener (not seen) hold a press conference after their meeting at IYI Party headquarters in Ankara, Turkey on April 8, 2019. Mehmet Ali Ozcan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "TCMB'nin kurumsal kimliğine saygı göster" 15.10.2021

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu görüşme sonrasındaki açıklamasında Erdoğan'a "TCMB'nin kurumsal kimliğine saygı göster" çağrısında bulundu.

Türkei/Ankara, 03.12.2015+++Cevat Önes, ehemalige stellvertretender Leiter des Türkischen Geheimdienstes (MIT): Ist der IS nach Bagdadis Tod immer noch eine Bedrohung für die Türkei? (c) Necati Savas

"Siyasi cinayetler" konusunda eski MİT yetkilisi Cevat Öneş'ten uyarı 13.10.2021

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" konusundaki açıklamalarında haklı olduğunu belirterek, seçim sürecine işaret etti.

ANKARA, TURKEY - APRIL 8: Chairman of the Republican People's Party (CHP) Kemal Kilicdaroglu and Leader of the IYI Party Meral Aksener (not seen) hold a press conference after their meeting at IYI Party headquarters in Ankara, Turkey on April 8, 2019. Mehmet Ali Ozcan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın sözleri belli çevreleri cesaretlendirebilir 12.10.2021

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin "otoriter bir yapıya" doğru kaydığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet partilerine yönelik açıklamalarının "belli çevreleri cesaretlendirebileceği" uyarısında bulundu.
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