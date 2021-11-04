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Cumhuriyet Halk Partisi (kısaca CHP), 9 Eylül 1923'te kuruldu. Partinin çizgisi altı ok olarak da tabir edilen Atatürk ilkelerine dayanır.
CHP ana muhalefet partisi konumuyla parlamentoda çalışmalarını sürdürmektedir. 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 25,31 oranında oy alan CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında Türkiye'nin ikinci büyük partisi konumunda.
Nevşin Mengü Soruyor'da MAK Danışmanlık YK Başkanı Mehmet Ali Kulat, "AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise tezkereye "hayır" deme kararını, hem parti içinde hem de seçmenlerden gelen talepleri dikkate alarak verdiklerini söyledi. Salıcı ayrıca Türkiye'de egemen olan siyasi dilin "Bahçeli'nin dili" olduğunu söyledi.