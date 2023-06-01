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CHP yol haritasını belirliyor

Kıvanç El
2 saat önce

CHP, seçim sonuçlarını analiz etmek ve yol haritasını belirlemek üzere seçim sonrası ilk MYK toplantısını yaptı. Toplantıda genel başkan yardımcıları Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için istifalarını sundu.

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Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal KılıçdaroğluFotoğraf: ANKA

Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde istediği sonuçları alamayan CHP'de kritik toplantıların ilki olan MYK toplantısı gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetimi belirlemesi için MYK üyeleri istifalarını sundu. 

5 saatlik MYK toplantısında üyeler kendi sorumluluk alanlarına göre seçim sürecine dair bilgilendirme yaptı. Bu toplantının ardından 2 Haziran'da milletvekilleri Meclis'te bir araya gelecek. 3 Haziran Cumartesi günü de Parti Meclisi toplanacak. Parti Meclisi sonrası yeni yönetimin belirlenmesi için MYK üyeleri istifalarını da Kılıçdaroğlu'na sundu. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifaları kabul ederek, yeni görevlendirmeleri Parti Meclisi toplantısı sonrası yapacağını söylediği öğrenildi. 

Parti Meclisi'nin ise oldukça tartışmalı geçeceği ifade ediliyor. 

Kurultay ne zaman yapılacak? 

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun ve parti yönetiminin seçimlerde başarısız olduğunu düşünen parti tabanındaki isimler hemen kurultaya gidilmesini isterken CHP liderinin bu konuda henüz net bir tutum almadığı belirtildi. Yapılacak Parti Meclisi sonrası tablo netleşecek. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı belirlemesi ve ilk MYK toplantısı sonrası kurultay sürecine dair bir açıklama yapması da bekleniyor.  

DW Türkçe'ye konuşan üst düzey bir CHP kurmayı, kurultay tartışmalarına ilişkin "Genel Başkanımız herkesi, her görüşü titizlikle dinliyor. Kurultaydan kaçacak bir lider değil. Süreç zaten başlayacak. Bu sürecin hızlı ilerleyeceğini ve Eylül, Ekim gibi yapılarak yenilenmiş bir yapı ile yerel seçimlere hazırlanacağımızı öngörüyorum. Gerçekleşecek toplantılar sonrası 'süreç başladı, sonbaharda kurultay olacak' açıklamasını Kemal Bey'den duyabiliriz" değerlendirmesi yaptı.  

CHP'de tüzük gereği haziran ayında kurultay sürecinin başlaması gerekiyor. Önce ilçe ardından il ve devamında da genel başkan ve parti yönetiminin belirleneceği büyük kurultay yapılacak. Bu süreçte büyük kurultay takvim uzatılırsa 2024 Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerin sonrasına da bırakılabilir. 

Delege yapısını kim belirleyecek?  

İlçe ve il kongrelerinde il başkanlıklarına dair bir yarış beklentisi de partide konuşuluyor. İl başkanlığı seçimlerinde belirlenen kurultay delegelerinin genel başkanı belirlemede önemli olduğuna vurgu yapılırken burada Kılıçdaroğlu kadar İmamoğlu’nun da özellikle delege belirlenmesinde etkin olma çalışmaları yaptığı iddia ediliyor.  

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da özellikle parti yöneticilerine dair eleştirilerini Kılıçdaroğlu ile paylaşacağı ifade ediliyor.

İmamoğlu'nun görüşleri dinlemesi sonrası Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yakın bazı isimleri parti yönetimine alabileceği de ifade ediliyor. 

Öte yandan CHP'de mevcut parti yönetiminde de bir değişim talebi var. Ancak kurmaylar, "değişimi yönetecek isim Kılıçdaroğlu'dur. Birlikte ve onun liderliğinde değişim sağlanacaktır" yorumunu yapıyor.  

Meclis yenilenecek 

CHP'nin TBMM Grubunda da 3 Haziran Cumartesi günü 16.00'da yapılacak toplantıda değişim olacak. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için grup başkanı olamayacak. CHP'de grup başkanının mevcut Grup Başkanvekili Özgür Özel olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 3 grup başkanvekilinden birisi kadın olacak. Bunun için ismi geçen isim ise Afyon Milletvekili Burcu Köksal. Diğer 2 ismi de Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği kaydediliyor.

Meclis Başkanvekilliği için ise Ankara milletvekili Tekin Bingöl aday olmuştu.  

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