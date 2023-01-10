CHP ve İYİ Parti'den AKP'nin randevu talebine ret

CHP ve İYİ Parti, AKP'nin başörtüsü düzenlemesi için randevu talebine olumsuz yanıt verdi. Red gerekçesinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları olduğu belirtildi.

CHP ve İYİ Parti, AKP'nin başörtüsü düzenlemesi için randevu talebine olumsuz yanıt verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, başörtüsü ile ilgili Anayasadeğişikliği teklifini İYİ Parti ile değerlendirdiklerini belirterek "AKP’nin teklif için ziyaret talebini reddediyoruz. Yeniden randevu talep ederlerse yeniden değerlendiririz" dedi.

CHP ile İYİ Parti'nin istişare sonucunda alınan karar AKP grubuna iletildi. CHP, "hayır" gerekçesi olarak İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı. Anayasa randevu talebimizi kabul etmediklerini bildirdiler" dedi.

Dün HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, AKP'nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifine ilişkin randevu talebini reddettiklerini açıklamıştı. Oluç "Mevcut Anayasa'nın her gün çiğnendiği süreçte anayasa görüşmeyi, samimi ve inandırıcı olarak görmüyoruz" demişti.

DW, DHA / EC, HS